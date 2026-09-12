Real Madrid – Rayo Vallecano: sin margen de error

El Santiago Bernabéu no espera este sábado un partido más. No quiere otra noche de dudas, sufrimiento y nervios. No está para eso. El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano (21:00 horas) con la obligación de ganar, pero también con una misión que va mucho más allá de los tres puntos: recuperar a su gente. La grada habló contra el Inter de Milán. Y lo hizo alto. Ahora le toca responder al equipo de José Mourinho.

La Champions regresó a Chamartín con su liturgia habitual, pero la tregua duró apenas tres minutos. Ahí llegaron los primeros pitos. Después hubo más. Ni siquiera el 2-0 consiguió apagar un runrún que terminó convertido en una pitada a Vinicius cuando fue sustituido. El Real Madrid acabó ganando 2-1, pero el Bernabéu se marchó intranquilo. Vio un equipo partido, sin control y demasiado expuesto. También vio entrega, ocasiones y una presión que Mourinho defendió con fuerza. Pero ya no le basta con intenciones.

El Bernabéu está cansado. Las dos últimas temporadas se hicieron eternas y terminaron sin títulos. La derrota contra el Betis volvió a abrir heridas que parecían cerradas después de las goleadas ante la Real Sociedad y el Málaga. La victoria europea alivió el golpe, pero no lo borró. El madridismo quiere creer en este nuevo proyecto, aunque necesita motivos. Exige fútbol, compromiso y resultados. Sobre todo resultados. Porque en el Real Madrid una derrota puede ser un accidente, pero dos tropiezos seguidos en Liga ya serían un problema.

Prohibido fallar

Por eso no se puede fallar contra el Rayo. El conjunto blanco comienza la quinta jornada con nueve puntos, tres menos que el Barcelona, y cualquier pérdida volvería a darle aire a su gran rival. Los números en el Bernabéu invitan al optimismo: ocho goles en los dos partidos de Liga disputados como local y diez victorias en los últimos once precedentes ante el equipo vallecano. Pero las estadísticas no juegan. El Rayo llega con cuatro puntos, sin presión y con la oportunidad de aprovechar cualquier momento de ansiedad de la grada.

Mourinho prepara cambios. El portugués recupera a Arda Güler, Camavinga y Bernardo Silva tras sus sanciones europeas y podría introducir piernas frescas después del esfuerzo contra el Inter. También tiene disponibles a Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick, aunque los tres necesitan tiempo para alcanzar su mejor nivel. Militao, Mendy y Rodrygo siguen lesionados. Enfrente, Beñat San José pierde a Jorge de Frutos y Fran Pérez por sanción, además de continuar sin Augusto Batalla.

Pero el partido no dependerá de las bajas ni de las rotaciones. Dependerá de la respuesta del Real Madrid. El Bernabéu necesita reconocer a su equipo y el equipo está obligado a darle razones para volver a creer. No hay espacio para otra noche gris. El sábado toca ganar, convencer y apagar el ruido. Porque Chamartín ya ha avisado. Y cuando el Bernabéu avisa, nadie puede mirar hacia otro lado.

Real Madrid – Rayo: posibles onces