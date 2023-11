«Si Kepa está bien, va a jugar», sentenció Ancelotti en la rueda de prensa posterior al duelo que el Real Madrid ganó al Cádiz. Tras este partido, Lunin había jugado un muy buen encuentro, dejando una gran intervención en la primera mitad y, sobre todo, la puerta a cero otra vez. El ucraniano tan sólo ha jugado cuatro duelos este curso y en la mitad no ha recibido tantos. Además, sólo le han metido dos goles y ha parado un penalti. Méritos ha hecho para, por lo menos, abrir el debate, pero el italiano lo tiene claro y el club también.

El plan del Real Madrid pasa por Kepa y no por Lunin, por ello, desde Valdebebas tienen claro que la intención es quedarse con el portero vasco en propiedad para la próxima temporada y que sea el que compita con un Courtois que estará disponible para el curso que viene, aunque nadie puede asegurar cómo estará.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló el plan del cuadro blanco con Kepa en el espacio semanal que tiene en El Chiringuito de Mega. «El Real Madrid está pensando en contratar definitivamente a Kepa. Tiene contrato con el Chelsea hasta 2025 y costaría unos 25 millones de euros. Al Chelsea le costó 80 kilos», aseguró ante la atenta mirada de todos los tertulianos.

El Real Madrid está dispuesto a hacer una inversión por Kepa, que llegó en calidad de cedido el curso pasado a cambio de 3 millones de euros. Los blancos están dispuestos a sentarse a negociar con el Chelsea, que podrían dejarle ir por una cantidad cercana a los 26 kilos. Un precio al que habría que descontarle lo invertido por un año prestado a la entidad madridista. Por lo que serían 23 millones.

Kepa tiene contrato con el Chelsea hasta 2025 y una cláusula de recesión de 80 millones de euros. Por ello, la entidad inglesa estaría dispuesta a dejarle marchar por una cantidad muy inferior a la de su cláusula. Hay que recordar que en 2018 los de Londres ficharon al meta por 80 millones de euros, convirtiéndole en el portero más caro de la historia.

Por otro lado, Kepa estaría encantado de seguir en el Real Madrid. Nunca ha ocultado su deseo de continuar vistiendo de blanco en el futuro. Lo aseguró en su presentación con la entidad madridista y lo ha seguido haciendo siempre que ha sido preguntado por ello. Está feliz en España, en el club blanco y, lo más importante, cuenta con la confianza de Ancelotti y, sobre todo, de Llopis, el entrenador de porteros de la entidad madridista.

Kepa cuenta, Lunin no

Además, el Real Madrid tiene claro que Lunin no seguirá la próxima temporada. Acaba contrato y no será renovado. No cuenta con la confianza del cuerpo técnico, a pesar de sus buenas actuaciones, y el ucraniano necesita jugar más minutos de los que va a tener en la entidad madridista, donde le ha quedado claro que por muy bien que lo haga no va a tener mayor protagonismo.

También, hay que dejar claro que en el club se confía mucho en Fran González. El portero del Juvenil A del Real Madrid es muy del gusto de Ancelotti y de Llopis. Trabaja habitualmente con el primer equipo y es una de las grandes apuestas de Valdebebas.