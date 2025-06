El Real Madrid no ha tardado en darse cuenta de lo duro que será el clima en Estados Unidos durante la celebración del Mundial de Clubes. El equipo blanco aterrizó en Miami en la medianoche del domingo (hora española), y ese mismo día pisó por primera vez el césped de The Gardens North County District Park, la que será su Valdebebas americana hasta, esperan, los octavos de final, tras los cuales pondrían rumbo a Nueva Jersey. Ya en la primera sesión de entrenamiento, pudieron comprobar que las condiciones climatológicas no serán nada sencillas.

Miami está registrando temperaturas muy altas en estos primeros días del torneo. A esto se suma una elevada humedad, lo que hace que el ambiente sea especialmente complicado para la práctica del deporte. El Real Madrid debutará este miércoles a las 15:00 hora local (21:00 hora peninsular española), y se espera que el termómetro marque 32 °C, con una sensación térmica similar y una humedad del 63 por ciento.

El club está haciendo todo lo posible por adaptarse a estas condiciones extremas, especialmente a una humedad que hace que los futbolistas suden con el más mínimo esfuerzo. Por ello, Xabi Alonso y su cuerpo técnico están trabajando para que los jugadores se aclimaten lo antes posible y puedan llegar al encuentro frente al Al-Hilal en las mejores condiciones físicas.

«Hace mucho calor. El partido es a las tres de la tarde y tenemos que estar preparados porque va a ser muy duro», aseguraba Vinicius a los medios oficiales del club tras completar el primer entrenamiento en Miami. Y es que los jugadores ya están notando —y, sobre todo, sufriendo— unas condiciones climáticas que amenazan con ser especialmente adversas durante el partido.

El césped, otro problema

OKDIARIO ya contó que otro de los enemigos que preocupa al Real Madrid y a Xabi Alonso es el césped de los estadios. Por ello, los blancos sólo pisarán los terrenos de juego de los estadios el mismo día del partido. Los madridistas se entrenarán hasta octavos de final en The Gardens North County District Park, ubicado en Palm Beach. Este complejo deportivo cuenta con diez campos de fútbol con césped Bermuda Latitude 36, iluminación LED y diseño conforme a las regulaciones de la FIFA. Un lugar ideal para que el equipo blanco se entrene diariamente.

Por lo tanto, independientemente de dónde se jueguen los partidos, todos los entrenamientos previos se realizarán en su campo base, el Valdebebas estadounidense, y será Xabi Alonso quien atienda a los medios de comunicación por la tarde en la ciudad sede del encuentro. Esta decisión responde a que los terrenos de juego del Mundial de Clubes están adaptados principalmente para el fútbol americano y el soccer, como lo llaman allí, no es la prioridad, lo que puede aumentar el riesgo de lesiones graves. Sin ir más lejos, el Hard Rock Stadium, donde debutará el Real Madrid, es sede habitual únicamente de los Miami Dolphins, equipo de la NFL.

A partir de los cuartos de final, siempre y cuando el Real Madrid termine primero de grupo, disputará sus partidos en Nueva Jersey, sede también de las semifinales y la final. Por ello, llegado ese momento, el club trasladará su campo base a esa región del país.