El Real Madrid mete el primer gol del domingo: «Esta derrota les va a dejar tocados»

El Real Madrid, por desgracia para los blancos, no está jugando las semifinales de la Champions, pero eso no quiere decir que el vestuario madridista no vibrase este martes con el encuentro que enfrentó a Inter de Milán y Barcelona en San Siro. Muchos de los jugadores de la plantilla de Ancelotti quedaron en diferentes casas para ver el encuentro juntos, incluso con exjugadores como Toni Kroos, y todos tenían claro que una derrota de los azulgranas les daba ventaja de cara al domingo, cuando se celebrará un Clásico trascendental en la lucha por la Liga en Montjuic.

Directiva y plantilla sabían que una victoria del Barcelona en las semifinales de la Champions jugaba claramente en su contra. En el fútbol, como en la vida, juega la cabeza y, si los azulgranas se hubiesen clasificado para la final de la máxima competición continental, habrían recibido un chute de moral que complicaría notablemente el encuentro del domingo para el Real Madrid. Eso sí, tanto en el vestuario como en los despachos son plenamente conscientes de que esta derrota afectará no solo en lo físico, sino también en lo anímico, a los hombres de Flick. «Esta derrota les va a dejar tocados», aseguran en la caseta madridista.

En el Real Madrid sabían que era clave que el Barcelona no se clasificara para la final de la Champions. Por ello, tras el entrenamiento que los blancos llevaron a cabo en Valdebebas, muchos de los jugadores se juntaron en casas para ver el encuentro. Al igual que Ancelotti y todo el cuerpo técnico, que no perdió detalle de un encuentro que transcurrió a la perfección para los intereses madridistas. Y es que los azulgranas no solo perdieron el encuentro, sino que lo hicieron en la prórroga y tras un golpe anímico muy severo.

Por ello, el Real Madrid también ha salido victorioso en la noche del martes. Primero, porque el Barcelona ha salido tremendamente castigado de esta eliminatoria y, sobre todo, muy tocado anímicamente, un aspecto que puede ser capital para ese Clásico. Físicamente, también están tocados, mientras que los blancos también respiran porque saben que uno de sus rivales más directos no ganará la Champions.

El próximo domingo, a las 16:15 horas, Barcelona y Real Madrid se medirán en un Clásico que puede poner patas arriba la Liga. Si los azulgranas son capaces de levantarse del golpe sufrido contra el Inter de Milán en las semifinales de la Champions y ganan, sentenciarán el título, mientras que, si son los blancos los que logran la victoria, se colocarán a un punto con nueve por jugarse, por lo que todo estará en el aire.