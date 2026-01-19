El Real Madrid manda su pésame por las víctimas del accidente de tren en Adamuz

El Real Madrid ha querido mandar su pésame a los afectados por el trágico accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba). El club ha emitido un comunicado oficial en el que traslada «condolencias, su cariño y su solidaridad a las familias y los seres queridos de las personas fallecidas», que en el momento en el que se ha emitido eran ya 21.

Un tren Iryo sufría un descarrilamiento sobre las 19:45 horas del domingo 18, en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha. Sucedió en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz. El accidente provocó que el vehículo invadiera la vía contigua y chocara con un Alvia que cubría el trayecto Puerta de Atocha-Huelva que circulaba por la vía contraria.

Cabe enmarcar que Adif ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante el próximo lunes, 19 de enero, a raíz del accidente. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.

Han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba. De igual forma, Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento. Por su lado, la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía los hospitales madrileños y los equipos de Summa 112 de la región tras el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

Además, el presidente del Gobierno de España, ha asegurado que está «muy pendiente» del accidente: «El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros». Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha contado cómo se ha producido el accidente: «Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas».

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren transmitir sus condolencias, su cariño y su solidaridad a las familias y los seres queridos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. Descansen en paz.

Asimismo, nuestro club desea una pronta recuperación a todas las personas heridas.