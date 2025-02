Real Madrid – Manchester City: territorio real

El Real Madrid se mide al Manchester City a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu en uno de esos encuentros donde los blancos se encuentran como pez en el agua. En su territorio. Donde disfrutan. Donde están ante la oportunidad de rubricar una de esas noches para la historia. Posiblemente, sólo les faltará tener que remontar, ya que en esta ocasión parte con la ventaja del gol que hizo Jude Bellingham en el tiempo de descuento en el partido que se celebró en el Etihad Stadium. Esta vez partirán con ventaja, mínima, pero ventaja, pero con la seguridad de que están en su territorio, donde nadie domina más que el rey de Europa.

El campeón no quiere ceder su corona antes de tiempo. De hecho, no la quiere ceder. El reto, como cada temporada, es conquistar el continente. Nunca son suficientes veces. No hay mejor sensación para el Real Madrid y un madridista que llegar a la primavera con opciones de elevar al cielo una nueva Orejona. De momento, ya ven 15, pero quieren más.

El rival en este playoff de la Champions es de esos que dan vértigo. Posiblemente, el otro gran equipo del continente en el último lustro. Un Manchester City que no ha ganado tanto como, posiblemente debía, porque se cruzó en demasiadas ocasiones con el Real Madrid de Carlo Ancelotti. No obstante, los blancos no se fían lo más mínimo de la ventaja cosechada en Inglaterra hace una semana.

Sin dudas en el once

Ancelotti no tiene dudas para una de las alineaciones más importantes de la temporada. El italiano ha tenido un debate interno que ya ha disipado. Rüdiger, recuperado, será titular en el centro de la defensa junto a Raúl Asencio. Valverde se mantendrá en el lateral derecho, mientras que en la izquierda formará por Mendy.

En el centro del campo jugará Tchouaméni, que tendrá a su lado a Ceballos. Por delante, formará Bellingham, mientras que en el ataque Ancelotti se decantará por el tridente formado por Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Nadie se fía de Guardiola

Los de Pep Guardiola, que encadenan tres visitas al Bernabéu sin ganar, deben subir una marcha para lograr ganar en Madrid, la única vía para, al menos, forzar la prórroga. Y para mantener sus opciones y la esperanza intacta, deben recuperar su solidez defensiva, en un curso en el que han encajado en todas las competiciones más de 60 goles. Y es que este equipo débil y frágil no se parece en nada a aquel City que apabullaba a sus rivales, aunque nunca debe descartarse en un partido de este calibre.

El técnico catalán, que está inmerso en su peor racha como visitante en Europa (tres derrotas ante PSG, Juventus y Sporting de Portugal), presenta la importante baja en defensa de Manuel Akanji, por lo que entraría Rico Lewis en el lateral derecho, y las dudas de Dias y Aké, mientras deberá decidir si repite con John Stones en el pivote o introduce a Nico González. Kevin de Bruyne, sin minutos ante el Newcastle, y Bernardo Silva completarían el centro del campo, con Phil Foden y Haaland junto al extremo egipcio.

Real Madrid – Manchester City: posible once