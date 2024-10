El Real Madrid lo tiene claro: «No hay otro Carvajal en el mercado»

En el Real Madrid siguen guardando luto por la lesión de Dani Carvajal. El palo ha sido tremendo dentro del vestuario madridista. La grave dolencia que ha sufrido el segundo capitán madridista ha perturbado el día a día de la entidad madridista, pero lo que no ha afectado ha sido a los despachos, donde siguen manteniendo la mente fría y donde tienen muy claro que no harán la más mínima locura.

La hoja de ruta del Real Madrid no se mueve independientemente de los que suceda. El mejor ejemplo fue la pasada temporada, cuando se lesionaron de gravedad Alaba y Militao. El club siempre tuvo claro que no iba a acudir al mercado en busca de un central que no mejorase lo que ya había en la plantilla. ¿El resultado? Liga y Champions. Sí se hicieron con la cesión de Kepa cuando se lesionó Courtois, pero también es cierto que la portería es una posición tremendamente especial.

Ahora, tras la lesión que tendrá a Carvajal casi un año apartado de los terrenos de juego, el Real Madrid mantiene la mente fría. No es momento de hacer locuras. En el club tuvieron seguro de inmediato que no se iba a firmar a ningún futbolista libre de manera inmediata. La normativa permite a los blancos acudir al mercado para suplir la ausencia por larga duración del de Leganés, ya que a pesar de estar el periodo de transferencias cerrado, sí puede hacer ficha a un jugador que esté sin equipo.

No hará esto el Real Madrid. «No hay un Carvajal en el mercado», aseguran desde la cúpula madridista horas después de confirmarse la gravísima lesión del canterano madridista. Por lo tanto, la opción de fichar a alguien en estos momentos está descartada y la de hacerlo en enero casi que también.

El Real Madrid no es amigo de hacer operaciones en el mercado de enero. La última vez que fichó a un futbolista en invierno fue a Brahim, hace ya seis temporadas. La idea en estos momentos es aguantar, ver como todo fluye en los próximos meses y, si los jugadores llamados a jugar en el costado derecho responden, no fichar a nadie hasta verano.

Entre los planes del Real Madrid está la de fichar un lateral derecho antes o después. Lucas Vázquez finaliza contrato a final de temporada y en estos momentos no se estudia una posible ampliación de contrato. Tampoco se sabe como evolucionará Carvajal de su lesión. De hecho, todavía no ha sido operado. Por lo tanto, el plan es reforzar esa posición antes o después. El elegido es Alexander-Arnold, que finaliza contrato el Liverpool en junio de 2025. Si no renueva, llegaría libre, que no gratis, repitiendo la fórmula ya empleada con Alaba, Rüdiger o Mbappé.

El Real Madrid sólo se plantearía fichar a un lateral derecho en el mercado si aparece una oportunidad de mercado. Es decir, si, por ejemplo, el Liverpool accede a negociar por el internacional inglés a un precio muy asequible, algo que parece complicado que suceda.

Lucas, Valverde, Militao, Rüdiger y la cantera

Ancelotti tiene dos opciones principales. La primera es Lucas Vázquez, el sustituto del madrileño. El canterano ha demostrado a lo largo de los años que está cuando se le necesita y la confianza en su persona es máxima. Pero no es la única opción que maneja el italiano.

Ancelotti baraja otras posibilidades como es Fede Valverde. El uruguayo sirve para absolutamente todo y no es desconocida para él esa posición. De hecho, en el día a día es el guardaespaldas de Dani Carvajal dentro del terreno de juego. El uruguayo ya ha ocupado esa demarcación en varias ocasiones y es un seguro de vida para el Real Madrid.

Otra opción es Militao, que ya ha jugado de lateral derecho en algunos partidos, aunque no con mucho éxito, o Rüdiger, que lo hizo, por ejemplo, en su debut con el Real Madrid de lateral derecho en la Supercopa de Europa que se celebró en 2022.

Y, obviamente, está la cantera. Mirando al Castilla, la opción más lógica es la de Lorenzo Aguado. De alguna manera, otro Dani Carvajal. El lateral derecho del equipo de Raúl lleva toda la vida en la cantera del club blanco con un paso por el Navalcarnero que le ayudó a seguir creciendo. Este verano tuvo ofertas de Primera, especialmente del Alavés, pero el Real Madrid quiso que se quedase porque es uno de los líderes del primer filial madridista. Le ha acompañado siempre el perfil bajo, trabaja más que habla y se adapta a todo. Un jugador ADN Real Madrid al que Ancelotti conoce a la perfección, ya que se lo llevó a la gira por Estados Unidos.

Otras opciones son David Jiménez, internacional Sub-19 con España y apuesta personal de Arbeloa, y Fortea, uno de los que están llamados a llegar. El primero está jugando como titular en el Castilla, ya que Raúl apuesta por defensa de cinco y Loren ha pasado a ser uno de los tres centrales, mientras que el otro, ex del Atlético, sigue creciendo en el Juvenil A.