El Real Madrid invitó al Bernabéu a la niña que intimidaron los ultras del Atleti en el derbi

El Real Madrid invitó a presenciar el duelo de Liga contra Las Palmas al Santiago Bernabéu a la niña de ocho años que, acompañada de su tía, fue intimidada en los aledaños del Metropolitano por ultras del conjunto rojiblanco antes de la disputa del derbi contra el Atlético de Madrid.

El Real Madrid tuvo un detalle de club señor en la previa del encuentro de Liga contra Las Palmas invitando al partido a la niña de ocho años que fue intimidada por ultras del Atlético de Madrid en el Metropolitano antes del derbi del pasado domingo, donde los blancos cayeron derrotados por 3-1.

Emilio Butragueño, en nombre del Real Madrid, llamó a la familia de la niña para invitarles a presenciar el encuentro de este miércoles contra Las Palmas en el Bernabéu y poder conocer además a toda la plantilla. La pequeña niña, de ocho años de edad, pudo fotografiarse con todos los jugadores de la primera plantilla del club blanco, así como con el presidente Florentino Pérez. Además, fue obsequiada con una camiseta que le firmaron todos los jugadores del equipo madridista.

Una invitación que se produce a raíz del lamentable hecho que ocurrió el pasado domingo en los aledaños del Metropolitano antes de la disputa del derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid. La niña, de ocho años, que llevaba la camiseta de Vinicius, acompañada de su tía, fueron intimidadas e insultadas por un grupo de ultras del club rojiblanco.

La Liga presentó una denuncia por los hechos

La Liga ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por los insultos que recibió una niña de ocho años de edad por parte del Frente Atlético en el Metropolitano. La menor portaba una camiseta del Real Madrid con el nombre de Vinicius y sufrió una supuesta «intimidación» en los aledaños del estadio con los gritos de este sector radical de la afición. Unas ofensas de tinte racista -madre e hija eran de raza negra– que tuvieron lugar entre las puertas 39 y 43 del feudo rojiblanco.

La tía de la menor también presenció los hechos y desveló en el programa El Larguero de la Cadena Ser la pesadilla que vivieron en la previa del derbi en el que era el primer partido de fútbol de su sobrina: «Estábamos dando una vuelta por el Metropolitano. Había una quedada del Frente Atlético y nos quedamos a verlo. Yo soy del Atlético desde que nací. Y empezaron a cantar «vikingos, no», «mono», «negra de mierda». Y al principio te lo juro que no sabíamos que era por nosotros. Yo incluso miré para atrás pensando que estaban diciendo lo de fuera vikingos a algún grupo de chavales que estuvieran pasando por detrás. Nunca me hubiera imaginado que era por la niña. Hasta que se acercó un chaval, me dio unos golpes en el brazo. «Vete de aquí o vamos a matar a la niña de mierda». Bueno, bueno. Una barbaridad de insultos y de todo. Y de esto que levanta la vista y ves a muchísima gente, a una multitud muy grande de personas señalando a la niña, insultando a la niña, cantándole a la niña».