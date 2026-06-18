El Real Madrid se infiltra en el Mundial

El Real Madrid no descansa. Mientras la mayoría de clubes siguen pendientes de las primeras operaciones del mercado, en Valdebebas continúan trabajando en la construcción de un proyecto que devuelva al equipo a la élite del fútbol europeo. Y una de las figuras clave en esa labor está estos días a miles de kilómetros de España. Juni Calafat, jefe de scouting del conjunto blanco, se encuentra en Estados Unidos siguiendo de cerca el Mundial, recopilando información de posibles objetivos para el futuro y viendo de cerca a los madridistas.

El principal responsable de detectar talento para el Real Madrid está siendo los ojos del club en territorio estadounidense. Calafat ha estado presente en varios encuentros del torneo, entre ellos los partidos de Brasil y Francia, dos de las selecciones que reúnen a algunos de los futbolistas más cotizados del panorama internacional. El emisario madridista permanecerá en Estados Unidos hasta finales de semana y seguirá viendo encuentros antes de regresar a España.

Su presencia no es casual. El Real Madrid continúa perfilando una plantilla que ha sufrido una transformación importante desde la llegada de José Mourinho. El técnico portugués trasladó a la dirección deportiva la necesidad de incorporar futbolistas con experiencia, jerarquía y capacidad para rendir desde el primer día, una petición que ha cambiado significativamente la política deportiva del club.

Las incorporaciones de Konaté, Dumfries, Cucurella y Bernardo Silva son el mejor ejemplo de ese nuevo rumbo. Ninguno de ellos llega como una apuesta de futuro. Todos aterrizan en el Santiago Bernabéu con el objetivo de elevar el nivel competitivo de una plantilla que en las dos últimas temporadas ha estado lejos de las expectativas marcadas por la entidad.

Un Real Madrid en construcción

Sin embargo, el trabajo no ha terminado. Mourinho quiere seguir reforzando determinadas posiciones y el Real Madrid mantiene abiertas varias vías de actuación. Ahí entra en juego la figura de Juni Calafat. Aunque el club ha cambiado parte de su estrategia de mercado, la búsqueda de talento sigue siendo una prioridad absoluta. El trabajador madridista es una pieza fundamental en la estructura deportiva del equipo blanco y sus informes siguen teniendo un peso decisivo en las decisiones que se toman en Valdebebas.

Por eso el Mundial se ha convertido en una oportunidad perfecta. Mientras las selecciones pelean por el título, el Real Madrid aprovecha el escaparate más importante del fútbol internacional para seguir identificando oportunidades. Porque el nuevo proyecto de Mourinho ya está en marcha, pero en el club tienen claro que la reconstrucción todavía no ha terminado.