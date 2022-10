Real Madrid-Girona: prohibido dormirse

El Real Madrid se enfrenta a lo desconocido esta temporada. Por primera vez, los blancos jugarán un partido tras haber probado el amargo sabor de la derrota. Ancelotti y sus chicos perdieron el pasado martes en Alemania contra el Leipzig el primer duelo del curso. Los germanos les ganaron 3-2 en un partido donde fueron penalizados por 20 minutos para olvidar. Ahora, los madridistas buscarán reencontrarse con la victoria en el estadio Santiago Bernabéu ante un Girona que llega a la capital de España con varias dudas defensivas, en puestos de descenso y con la idea de dar la sorpresa.

Ancelotti ha reconocido antes del duelo contra el Girona que lo que aprendieron de la derrota en Alemania es que tienen que ser más intensos. Por ello, ante los catalanes, el italiano y sus jugadores tienen claro que no pueden sestear en el Santiago Bernabéu. El reto es ganar los cuatro partidos que quedan hasta que llegue el Mundial.

Para este encuentro, Ancelotti tiene una baja confirmada y una duda que puede complicar el ataque del Real Madrid. El que no va a estar con total seguridad es Benzema, que las pruebas médicas a la que se sometió el viernes confirmaron que no hay lesión, pero que sigue sin encontrar sensaciones. Por otro lado, Rodrygo sí ha entrado en la convocatoria, pero no se pudo entrenar junto a sus compañeros tras estar indispuesto. Si no empeora, debería ser titular frente al Girona, pero si no está al cien por cien podría ser suplente y Ancelotti se debería decantar por Hazard o Mariano.

El resto del equipo será muy reconocible. Courtois estará en la portería, mientras que por delante estará defendido por la zaga de gala. Es decir, Carvajal por la derecha, Mendy por la izquierda, con Militao y Alaba como pareja de centrales. En el centro del campo, a pesar de que regresan Modric y Valverde, lo normal es que el italiano se decante por Tchouaméni, Camavinga y Kroos. Y por último, con la duda de Rodrygo, en el ataque por la derecha formará Asensio y por la izquierda actuará Vinicius, que tendrá que tirar del equipo un partido más.

Con urgencias

Enfrente, el Girona necesita romper una serie de seis partidos sin vencer -cuatro derrotas y dos empates- para intentar salir de la zona de quema. Los de Michel, con nueve unidades, iniciaron la jornada antepenúltimos a un sólo punto de los puestos de salvación, a los que se podrían aupar si consiguen dar la campanada en el Bernabéu.

Sin embargo, el cuadro catalán sólo ha sumado a domicilio un punto de los 15 que se han puesto en juego hasta ahora, todo a pesar de que cuenta en su haber con 15 goles a favor, más que la mitad de los equipos de la categoría.

El defensa Juanpe Ramírez y los centrocampistas Ibrahima Kébé, Borja García y Samu Sáiz, que ha acusado molestias musculares esta semana, se perderán el duelo en el Bernabéu, un escenario al que regresan el lateral izquierdo Miguel Gutiérrez, traspasado por el Real Madrid el pasado verano, y el centrocampista brasileño Reinier Jesus, cedido por los blancos.