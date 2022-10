Ancelotti: «No estamos interesados en el mercado de invierno»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Girona. Los blancos, que vienen de sufrir su primera derrota de la temporada ante el Leipzig, tratarán de volver a la senda del triunfo para seguir en lo más alto de la clasificación.

Momento del equipo

“Se encuentra bien y motivado. Tras perder contra el Leipzig queremos hacer un buen partido. Recuperamos a Valverde, Ceballos y Mariano. No estará Benzema y sí Rodrygo, que sufrió una indisposición esta noche. Estará mañana”.

Palabras de Courtois

“Hemos visto los errores del principio. No fue una falta de actitud y sí de ser más contundentes. Sabemos lo que tenemos que hacer en estos cuatro partidos que faltan antes del parón. Queremos llegar en una gran condición”.

Mano del entrenador

“El equipo está centrado. Hay un Mundial cerca, pero los jugadores no hablan de esto. Todos quieren jugar y estar disponibles. Será el Madrid de siempre, un equipo que siempre da la cara y nunca se rinde”.

Valverde

“No lo sé, pero uno de los mejores seguros. Es algo nuevo. Es una sorpresa para el mundo del fútbol ver a un mediocentro tan completo”.

Camavinga

“Marca la diferencia porque cuando los partidos están más abiertos sus cualidades físicas son más efectivas que cuando están más cerrados. No es su culpa. No es que juegue mejor cuando empieza el partido, es un fútbol distinto. Estamos muy contentos con él y no es titular porque hay mucha competencia”.

¿Qué ha aprendido el equipo?

“Ha aprendido que tiene que estar centrado desde el principio. Tiene que pensar que tiene ventaja. Hay que prepararlo como su fuese el último de la temporada. En un periodo de la temporada que juega cada tres días puede ser complicado tener una motivación muy alta”.

Benzema

“Se entrenó y después del entrenamiento no estaba cómodo. No tiene problemas, pero hay que tener en cuenta las sensaciones del jugador. La clínica es positiva, pero luego está la sensación del futbolista. Todavía no está al cien por cien”.

Exigencia

“Courtois hizo una autocrítica, sí. Fue justo hacerla. No tenemos que mirar demasiado lo que ha pasado contra el Leipzig. Ya lo hemos mirado y lo intentaremos corregir”.

Mercado de invierno

“No pensamos en el mercado de invierno porque no estamos interesados. Esta es la plantilla que sigue hasta final de la temporada y no va a cambiar”.

Eliminación del Barcelona

“No tengo idea si le va a afectar o no, pero para ganar la Liga será el rival hasta el final. Hay momentos en los que hay bajas, pero al final será una lucha contra ellos”.

Miguel Gutiérrez

“Lo que pasó con Miguel es que empezó la temporada porque teníamos las bajas de Mendy y Marcelo. Por eso se incorporó con el primer equipo y lo hizo bien. Lo estamos siguiendo para el futuro, como a otros. Su contrato es bastante claro, si lo hace bien puede volver. Tenemos que examinarle”.

Reinier

“Tiene calidad. Ha hecho la pretemporada con nosotros. No ha sido capaz de mostrar su mejor nivel, pero hay jugadores que son capaces de enseñarlo antes o después. El fútbol tiene muchos ejemplos de jugadores que han dado su mejor versión más tarde”.

Pasión

“Los futbolistas tienen pasión. Tú se la puedes quitar si no le tienes motivado. Es la pasión de todos nosotros. No es un trabajo. Hablar de fútbol nos gusta”.