El Real Madrid espera el paso al frente de Mbappé

El Real Madrid espera movimientos de Mbappé, su entorno y el PSG desde la más absoluta tranquilidad. Desde Valdebebas están tranquilos a la espera de ver cómo sigue evolucionando la tensión que hay entre la entidad parisina y el delantero francés. Están convencidos de que el 17 de julio, día en el que el galo se tiene que incorporar a los entrenamientos, lo hará y se comportará como el profesional que es. También creen que, salvo acelerón que desbloqueé la situación, viajará a la gira que el equipo dirigido por Luis Enrique realizará por Japón.

En el Real Madrid esperan que los acontecimientos se empiecen a desarrollar en París para acometer el fichaje de Mbappé. Mientras que esto no suceda, nadie por Valdebebas moverá un dedo públicamente. Y, obviamente, si la situación no se desbloquea, algo que desde el club blanco creen complicado que suceda, ya que si el jugador no renueva desde Qatar tienen claro que le tienen que vender, no se moverán de su posición actual y esperarán al verano de 2024, cuando sí están convencidos de que la llegada de Kylian al Santiago Bernabéu será una realidad.

No obstante, desde el Real Madrid se respira cierto optimismo. Por primera vez, el PSG ha manifestado públicamente su deseo de vender al jugador. Sin lanzar las campanas al vuelo, en el club ven posible que la situación entre los parisinos y Mbappé se desbloquee en los próximos días. Si esto sucede y le ponen a la venta por un precio coherente, la entidad madridista está preparada para hacer frente a una operación que esperan que se vaya a los 200 millones de euros.

El lunes, fecha clave

De hecho, el 17 de julio es importante. Tras semanas de muchos movimientos, en los últimos días la sensación es que todo se ha parado, aunque internamente todas las partes siguen trabajando. El PSG mantiene su postura de que si no renueva tendrá que ser vendido. Mbappé quiere cumplir su contrato hasta 2024 y sólo saldrá si los parisinos le venden. Mientras que el Real Madrid observa todo desde una distancia prudencial. El próximo lunes, cuando el jugador regrese a los entrenamientos, se esperan una series de conversaciones que pongan punto final a la situación.

El PSG es partidario de acabar con este panorama cuanto antes. Aunque lo siguen intentando, son conscientes de que en estos momentos Mbappé no está por la labor de renovar. Si se mantiene esta situación, como parece, será puesto a la venta. Por otro lado, tanto el jugador como al Real Madrid tienen menos prisa. Obviamente, prefieren que la situación se resuelva cuanto antes, pero están mucho más tranquilos y no verían inconveniente que se alargase a agosto este culebrón.

Todo hablado con el Madrid

El Real Madrid ya lo tiene todo hablado y pactado con Mbappé para el que sería su contrato con el club este verano o el próximo. Cobrará un salario bruto de unos 50 millones de euros, lo que equivale a unos 25 kilos netos por temporada, más variables. Además, firmaría por seis años y la entidad le prorratearía la prima de 100 millones pactada.