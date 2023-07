La gira africana de Mbappé dispara su valor mediático

Kylian Mbappé es a día de hoy más que un futbolista. Su valor mediático sigue subiendo y es uno de los futbolistas más conocidos y codiciados de todo el mundo. Su gira africana, donde conoció por primera vez el pueblo donde nació su padre, le ha catapultado hasta un punto donde su figura cada vez es más mediática, también fuera de Europa.

Nunca jamás, ninguna superestrella del fútbol europeo se había embarcado en una gira tan extensa y mediática por el continente africano. Mbappé, cuyo padre es de origen camerunés y cuya madre es de origen argelino, aunque él nació en París, es ya un ídolo en África. Y ese es uno de sus objetivos. Convertirse, gracias a sus orígenes, en la estrella más mediática en el continente africano.

La estrella francesa quiere extender su marca al continente de origen de sus padres. Una parte de él pertenece a África y, por lo tanto, quiere convertirse en el jugador más mediático allí. Uno de los objetivos de esta gira es convertirse en uno de los jugadores más seguidos por el continente africano, tanto o más como ya lo son allí Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

«Quiero tener una influencia… muchas veces los jugadores no hacen, pero no es por no querer, es por falta de conocimiento», afirmó Mbappé en su última entrevista en un medio de Costa de Marfil. Esa influencia la quiere lograr Kylian a través de la extensión de su marca en el continente africano.

Un valor mediático que no para de subir

Si el valor de mercado actual de Kylian Mbappé es de 180 millones, su valor mediático, que aumenta cada semana, podría incluso triplicarse. Decenas de escoltas y camionetas blindadas acompañaron a la estrella francesa en cada movimiento que dio por Camerún para asistir a diferentes eventos benéficos. Un movimiento estratégico que ha colocado la figura de Mbappé en un lugar muy alto, más de lo que ya estaba.

Su posible fichaje por el Real Madrid durante este mercado de verano también ha provocado que su marca sea la de la superestrella del fútbol europeo más comentada en estos momentos. Un valor mediático que lo convierte en uno de esos jugadores galácticos cuyo fichaje supone mucho más que fichar a un muy buen futbolista. Eso lo sabe también el Real Madrid. Si Mbappé termina fichando por el conjunto blanco, su valor mediático volverá a triplicarse ligado al club que mayor valor mediático tiene en la historia de este deporte.