El Real Madrid cae en los penaltis ante el Milan y se queda fuera de la final four de la Youth League

El Real Madrid cayó eliminado de la UEFA Youth League tras perder en la tanda de penaltis contra el Milan en Italia. Los chicos de Álvaro Arbeloa se quedan fuera de la final four de la Youth League tras un partido de cuartos de final donde merecieron mucho más. Gonzalo anotó el gol de los blancos en un primer tiempo donde los madridistas perdonaron demasiado.

Arbeloa y sus chicos del Juvenil A del Real Madrid aterrizaron en Milán con la idea y el objetivo de hacer historia y avanzar a la Final Four de la UEFA Youth League. Con dos bajas muy importantes, como eran las de Manuel Ángel e Iker Bravo, el técnico madridista salió con un once de máximas garantías. El ex canterano blanco Álex Jiménez era baja en el cuadro italiano.

El Juvenil A del Real Madrid formó en Italia con Quetglas en portería, Yusi y Fortea en los laterales, Joan Martínez y Jacobo Ramón como pareja de centrales, Pol Durán y Cristian en el centro del campo, Gonzalo García y Mesonero en las bandas, Palacios en la mediapunta, y Hugo de Llanos en la delantera.

El partido en el Centro Sportivo Vismara comenzó con un Real Madrid mucho más serio y ordenado sobre el terreno de juego. A los diez minutos de juego, César Palacios tuvo el primero en un mano a mano tras una genial jugada, pero su remate se chocó con el poste. Tres minutos después, el propio Palacios lanzaba una falta directa por encima del travesaño. La pelota se marchaba fuera por muy poco.

César Palacios hits the post! Amazing move. What a shame.

El Real Madrid estaba llevando el dominio del partido en Milán. Las ocasiones más claras eran para el equipo blanco. Gonzalo, en el minuto 18, cazó un balón llovido en el primer palo y el guardameta rival salvó el primero. Los de Arbeloa continuaban encerrando al Milan en su área, decididos a hacer el primero.

Era mejor el Real Madrid hasta que en el minuto 31 del primer tiempo llegó la recompensa. Los de Arbeloa estaban realizando su mejor fútbol, un recital de juego y verticalidad. Por ahí llegó la internada por banda derecha de Fortea. El joven lateral madridista entró dentro del área, cayó derribado y el colegiado pitó pena máxima. Lo transformó Gonzalo García con mucho talento para adelantar al Real Madrid y colocar el 0-1.

GOAAAAAAAAAAAAAL GONZALO GARCÍA!!!!!!!!!!!!! MILAN 0-1 JUVENIL A!!!!!!!

La primera mitad terminó con otro mano a mano de Hugo de Llanos que volvió a despejar el portero del Milan. Los de Arbeloa habían sido muy superiores y el resultado era realmente corto visto la superioridad de los blancos sobre el terreno de juego.

Y si perdonas, en el fútbol de élite lo pagas. Y eso pasó en el inicio de la segunda parte. En el minuto 51, Diego Sia empató el partido para el Milan. El atacante italiano se marcó una jugada individual brillante para meterse en el área y batir a Quetglas por debajo de sus piernas para realizar el 1-1.

Las malas noticias en el inicio de la segunda mitas se le juntaron a Arbeloa. Tras el gol italiano, en el minuto 57, Jacobo Ramón se retiró lesionado. Entró Manu Serrano en su lugar. También entró en ese momento Pol Fortuny por Mesonero.

La segunda parte estaba llevando un camino muy distinto a la primera. El Milan estaba mucho más metido en el partido y el Real Madrid había perdido frescura. En el 68 entró Yáñez por De LLanos. Un minuto después, Francesco Camarda perdonó el primero tras recibir una pelota solo dentro de área. No llegó al remate y Quetglas atrapó el susto. Quedaban menos de 20 minutos y los blancos estaban en su peor momento del partido, sufriendo en tierras italianas.

En el tramo final, con un Joan imperial en defensa tapando las contras italianas, el Real Madrid se atrevió un poco más y tuvo varias llegadas de mucho peligro. Gonzalo cabeceó una pelota fuera, Yusi era un puñal por banda y los de Arbeloa buscaban crear algo de peligro antes del 90. Antonio David entró por Pol Durán en el 90.

El Real Madrid lo intentó hasta el final, pero no pudo ante un sólido Milan en los minutos finales. Con empate a uno tras los 96 minutos reglamentarios, el partido se fue a la tanda de penaltis. Desde los once metros se iba a decidir el pase a la Final Four de la UEFA Youth League.

Empezó tirando el Real Madrid. El primero lo transformó Cristian David engañando al portero rival. 0-1 nuevamente. El segundo lo anotó Bartesaghui para hacer el 1-1. Yáñez fue el segundo tirador de los blancos y Raveyre se lo paró.

Simic adelantó al Milan con el 2-1 en la tanda de penaltis. Le tocaba el turno a César Palacios con toda la presión. Con un gran suspense, la pelota entró y 2-2. Volvió a tirar el Milan y no falló. 3-2 y la presión volvió para los blancos. Pol Fortuny la mandó a las nubes y dejó el pase en bandeja para los italianos. Pero Quetglas paró el siguiente penalti y mantuvo vivo el sueño. Gonzalo no falló el quinto blanco y Zeroli era el encargado del último. El italiano lo anotó y el Milan avanzó a las semifinales. Los blancos merecieron mucho más durante el partido, pero se quedaban fuera de la Youth League por penaltis.