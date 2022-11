Real Madrid-Cádiz: a catar una victoria

El Real Madrid se despide del estadio Santiago Bernabéu en el duelo que medirá a los blancos con el Cádiz. Un partido vital para los madridistas, ya que tras empatar frente al Girona en casa y perder contra el Rayo, los hombres de Carlo Ancelotti han visto como el Barcelona les ha arrebatado el liderato. De hecho, saltarán a este encuentro a cinco puntos de los azulgranas, aunque con un partido menos. Por otro lado, los de Sergio llega a este partido en descenso, pero tras encadenar dos duelos seguidos sin perder, uno de ellos con victoria incluida contra el Atlético de Madrid.

Los de Ancelotti están notando el exigente calendario justo antes de que se pare el fútbol de clubes por la disputa del Mundial del Qatar. El bajón físico y futbolístico del Real Madrid en los últimos partidos es evidente. Desde la derrota contra el Leipzig no han encontrado su juego. De hecho, sólo han sido capaz de golear a un débil Celtic que llegó al Santiago Bernabéu sin jugarse absolutamente nada. El objetivo de los madridistas es despedirse de esta primera parte de la temporada con un triunfo que les devuelva la confianza.

Para este duelo, Ancelotti no podrá contar con Rüdiger y Benzema. El alemán sufre una sobrecargar en la cadera que no es grave, pero que no le permite jugar, mientras que el capitán sigue arrastrando molestias musculares y tampoco será de la partida ante los gaditanos. Por otro lado, recupera a Kroos, que volverá a los mandos del equipo blanco.

Para este encuentro, Ancelotti podría hacer algunos retoques en el once. Lucas podría dar descanso a Carvajal, Nacho a Militao, mientras que en el centro Ceballos podría aparecer en escena para que Modric y Valverde se tomen un respiro. Lo que no cambiará será un ataque donde Asensio actuará por la derecha, Vinicius por la izquierda y Rodrygo será la principal referencia ofensiva.

En busca de la sorpresa

Enfrente, un Cádiz que se presentará en el Santiago Bernabéu en el penúltimo puesto de la clasificación con sólo once puntos y que prácticamente necesita asaltar el feudo madridista para aspirar a afrontar el parón fuera de la zona de descenso.

El conjunto gaditano acude con cierto optimismo, ya sabe cómo incordiar al actual campeón, sobre todo como visitante, ya que en sus dos últimos partidos ha arañado valiosos puntos. En la 20-21, en el Alfredo Di Stéfano, se impuso por 0-1 y el año pasado, ya en el Bernabéu, empató sin goles. En ambos partidos estaba entonces Álvaro Cervera, aunque ahora está Sergio González, que también le planteó partidos muy complejos al Real Madrid como técnico del Valladolid.

Pese a su situación clasificatoria, el Cádiz llega con sólo una derrota desde el pasado 10 de septiembre, aunque también sólo con dos victorias, lo que le ha impedido estar algo más aliviado. El entrenador catalán parece que podrá contar con Fali, una buena noticia para una defensa donde Víctor Chust, por lesión, y Luis Hernández, por sanción, son bajas, y debe decidir si blinda más el mediocampo con el trío Alcaraz, San Emeterio y Alex Fernández o apuesta por velocidad por las bandas.