Ancelotti: «Pensar que Benzema se está borrando por el Mundial es una tontería»

Carlo Ancelotti salió en defensa de Karim Benzema en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta al Real Madrid con el Cádiz, último encuentro antes del parón por el Mundial de Qatar. El delantero francés sigue sin entrenarse con el grupo y será baja para el choque del Santiago Bernabéu.

«Lo que me ha molestado es que no haya podido ayudar al equipo con su calidad. Lo ha intentado, pero no ha sido capaz de regresar. Es una pequeña molestia. Ha intentado estar disponible, pero no ha podido», comenzó diciendo el entrenador italiano.

Al ser preguntado por un mensaje para todo aquellos que piensan que se está borrado, Ancelotti explicó que pensar eso es «una tontería» y que llegará al Mundial decepcionado por no haber jugado todo lo que deseaba».

No peligra el Mundial

«Benzema nunca se asustó por perderse el Mundial. Tras la primera lesión recuperó bien y las últimas molestias no son cosas importantes. Son pequeñas cosas», siguió explicando un Ancelotti que recibió varias preguntas sobre la baja del francés.