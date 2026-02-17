El Real Madrid busca lo nunca visto contra el Benfica

El Real Madrid se vuelve a enfrentar al Benfica 20 días después de ver como caían 4-2 contra los lusos en la última jornada de la fase liga de la Champions. Aquella noche, los madridistas se llevaron un batacazo que no es deconocido para los madridistas cuando se ven las caras con el con junto lisboeta, puesto que hasta la fecha siempre que el camino de ambos se ha cruzado ha terminado con los madridistas derrotados.

El primer capítulo se escribió en la final de la Copa de Europa 1961-62. En Ámsterdam, el conjunto portugués se impuso por 5-3 en un duelo espectacular. Aquel día, ni siquiera los tres goles de Ferenc Puskás evitaron la derrota blanca ante un Benfica liderado por Eusébio, que confirmó el relevo generacional en el trono continental.

Dos años después, en los cuartos de final de la Copa de Europa 1964-1965, volvió el reencuentro. En la ida, disputada en Da Luz, el Benfica golpeó con contundencia (5-1) y dejó la eliminatoria muy encarrilada. En la vuelta, el Real Madrid reaccionó en el Bernabéu con un 2-1 insuficiente. Los portugueses avanzaron y reforzaron su dominio en los duelos directos.

Durante décadas no hubo más cruces europeos hasta que el pasado 28 de enero de 2026 ambos equipos volvieron a verse las caras en la Champins. En la fase liga del nuevo formato, el Benfica se impuso por 4-2 en un partido vibrante que dejó al Real Madrid fuera del top 8 y le obligó a disputar el playoff. Para la historia quedará el gol de Trubin, portero de los lusos, en el último segundo del tiempo de descuento.

Así, el balance histórico favorece claramente al conjunto lisboeta: tres victorias frente a una madridista, que no sirvió para absolutamente nada. Pocos partidos, sí, pero todos cargados de historia, goles y momentos que forman parte del relato europeo de dos gigantes del continente.

Un ‘playoff’ en el horizonte

Ahora, Benfica y Real Madrid se vuelven a ver las caras en el playoff de la Champions. Los blancos buscarán ganar por primera vez en Da Luz a los lusos, donde el 24 de mayo de 2014 los madridistas fueron felices ganando la Décima al Atlético de Madrid.

Benfica y Real Madrid se verán las caras este 17 de febrero en Liboa, mientras que la próxima semana se celebrará la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos afrontan esta eliminatoria como la obligación de estar en octavos, mientras que los portugueses quieren hacer bueno el milagro para seguir disfrutando.