El Real Madrid busca emplear la fórmula Mbappé para Alexander-Arnold

El Real Madrid tiene un plan perfectamente trazado para incorporar a Trent Alexander-Arnold de cara al próximo verano. El club sabe que fichar en invierno al lateral derecho inglés es prácticamente imposible. Principalmente, porque el Liverpool no está por la labor de venderle en estos momentos. Los de Anfield quieren ganar la Premier y pelear por la Champions y para ello necesitan al defensa diestro. Además, no están por la labor de reforzar a un rival directo en Europa antes de que finalice la temporada.

Por ello, el Real Madrid ha trazado un plan con la idea de fichar a Arnold lo antes posible. O, por lo menos, atarlo. Por lo tanto, el club quiere repetir con el lateral derecho la fórmula empleada la temporada pasada con Mbappé. Los blancos cerraron el fichaje del galo a mediados de febrero, tal y como adelantó OKDIARIO, aunque no se hizo oficial hasta varias semanas después. La idea es copiar los pasos.

De esta manera, el Real Madrid comenzará a acelerar las conversaciones con Arnold desde ya. El plan es terminar de cerrar todos los flecos cuanto antes para poder atar al lateral derecho en las primeras semanas de este 2025. Obviamente, el Liverpool está al tanto de todo.

En el Real Madrid ven el fichaje de Arnold más que encaminado. Están seguros de que no ampliará su contrato con el Liverpool, por lo que a partir del 1 de julio será libre para incorporarse al equipo que desee, que es el Real Madrid. No obstante, no se debe descartar que este movimiento se produzca antes de lo esperado.

Un refuerzo de lujo para junio

Si la situación sigue su curso, Arnold se incorporará al Real Madrid el 1 de julio, cuando finalice su contrato con el Liverpool. No obstante, existe la posibilidad de que su fichaje se adelante, permitiéndole disputar el Mundial de Clubes con los blancos. La FIFA abrirá un periodo de transferencias excepcional entre el 1 y el 10 de junio, por lo que si ambos clubes llegan a un acuerdo, su traspaso podría precipitarse, teniendo la oportunidad de jugar en una competición en la que los ingleses no estarán presentes.

Para que esto se materialice, el Real Madrid deberá negociar con el Liverpool para cerrar un acuerdo económico. Una de las opciones podría ser que el conjunto madridista se haga cargo del salario de Arnold en los últimos días de su contrato con los reds. La entidad presidida por Florentino Pérez está dispuesta a considerar esta posibilidad y ve con buenos ojos aprovechar esa ventana excepcional de la FIFA para reforzar la plantilla de cara al Mundial de Clubes.

La importancia de Arnold

La incorporación de Arnold al Real Madrid es crucial. En el club blanco confían plenamente en que el fichaje del inglés supondrá un notable salto en la calidad de la plantilla. En Valdebebas tienen la esperanza de que Carvajal recupere su nivel tras la grave lesión sufrida frente al Villarreal, pero al mismo tiempo son conscientes de la necesidad de reforzar la banda derecha, donde actualmente solo está Lucas Vázquez.

Arnold es un lateral derecho de élite, pero también aporta mucho más. El inglés es un jugador completamente diferencial y puede desempeñarse en el centro del campo, como interior diestro. Además, es un experto en jugadas a balón parado, tanto en lanzamientos de falta como en saques de esquina.

Una de las razones a favor de su fichaje es la estrecha relación que tiene con Jude Bellingham, su compañero desde las categorías inferiores de la selección de Inglaterra. Ambos son grandes amigos y han compartido incluso momentos de ocio fuera del campo.