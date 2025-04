Real Madrid-Bayern de Múnich: una final en el Palacio

El Real Madrid se juega la vida en la Euroliga contra el Bayern de Múnich este viernes a las 20:45 horas en el Movistar Arena. Los de Chus Mateo van sin red a por el segundo partido del play in que da acceso a la octava posición de la tabla, la última de los play off. Si el equipo blanco gana seguirá vivo en la competición europea y se enfrentará la próxima semana a Olympiacos en cuartos, pero si pierde estará eliminado. Por tanto, la cita es una final en el Palacio de los Deportes.

Tres días después de la derrota contra el Paris Basketball, el Real Madrid tiene que levantar cabeza en tiempo récord para resarcirse contra el Bayern y evitar lo que sería un batacazo monumental delante de su afición. El cuadro parisino, la auténtica revelación de esta Euroliga, asaltó el fortín blanco practicando el baloncesto más entretenido del torneo con el que dejó sin argumentos a los de casa y a varios jugadores señalados (73-81).

Un Real Madrid sostenido por individualidades de Facundo Campazzo en ataque (17 puntos) y por destellos de Serge Ibaka, Gaby Deck y Alberto Abalde en defensa, sufrió de más las desconexiones de Mario Hezonja y Dzanan Musa (3 y 1 de valoración) nuevamente en partido a vida o muerte y, por supuesto, las cuatro faltas con las que se cargó Walter Tavares en el tercer cuarto. TJ Shorts, su conexión con Kevarrius Hayes y la frescura de Nadir Hifi y Tyson Ward llevaron a Paris a dar la campanada en el Palacio y a un play off contra Fenerbahce en su primera participación en una Euroliga.

Pero tras el reset a Chus Mateo le tocaba analizar de forma exprés al Bayern, que puede ser principio y final en la Euroliga. El Real Madrid arrancó la fase regular en Múnich con derrota (97-89) ante el equipo entrenado por Gordon Herbert, ex seleccionador de Alemania, actual campeona del mundo, y puede ponerle fin si no le supera este viernes en el Palacio, donde sí le ganó en la jornada 19 (88-76).

Real Madrid y Bayern, igualdad máxima

Ambos encuentros fueron muy apretados, una igualdad entre los dos equipos que se manifestó en la tabla, ya que, separados por una victoria (20 y 19), Real Madrid y Bayern acabaron séptimo y noveno. Esa posición llevó a los blancos a tener esta segunda oportunidad en casa y obligó los bávaros a vencer el pasado martes al Estrella Roja, que le llevó hasta la prórroga en el SAP Garden (97-93).

Si en el Real Madrid es Campazzo quien llega en mejor momento por el precedente más reciente, por el lado del Bayern lo es Devin Booker, que dio un recital anotador desde el interior (21 puntos y 25 de valoración) y forzó varias faltas de tiro decisivas. No descuidará tampoco Chus Mateo a Carsen Edwads, la gran estrella del equipo alemán que promedia más de 20 encestes por partido, ni tampoco a su base, el experto en robos de pelota Nick Weiler-Babb.

El Real Madrid vio frenada una progresión brutal en la Euroliga de seis victorias seguidas que no le valió para alcanzar el play off sin necesidad de pasar por un play in que le complicó sobremanera el Paris. Todo o nada ante un Bayern que salió ganador de escenarios como el Palau Blaugrana o el Zalgirio Arena de Kaunas, pero que debe mejorar como visitante si quiere avanzar de ronda (sólo seis triunfos lejos de Múnich).

La gran cuenta pendiente a la que hará frente el Real Madrid es el factor partido único. No habrá más en la Euroliga si no gana al Bayern y debe aprender de lo que ocurrió en Murcia y Las Palmas en duelos por un título, ambos con Unicaja Málaga como verdugo, en los que se quedó a las puertas de dos grandes celebraciones. Así se espera que sea la de este viernes si el resultado es positivo en un Movistar Arena que estará a reventar pese a ser festivo.