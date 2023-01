Real Madrid-Atlético: entrada a semifinales

El derbi madrileño que medirá a Real Madrid y Atlético en los cuartos de final de la Copa del Rey y que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu ha estado marcado por dos polémicas que la entidad madridista ha decidido cortar de raíz con un comunicado oficial. Una relacionada con las pocas entradas que la afición rojiblanca ha recibido para dicho partido, algo que deriva del pacto entre ambos clubes, y otra relacionada con la posibilidad o no de que los seguidores colchoneros puedan entrar al coliseo madridista con la camiseta del rival, algo que en ningún momento prohibirá la seguridad blanca siempre que no generen ningún tipo de conflicto. Estas dos polémicas han desviado el foco de lo realmente importante, que no es otra cosa que el espectacular partido que se vivirá en Chamartín.

El Real Madrid ha recuperado el pulso en la última semana tras ganar al Villarreal en los octavos de final de la Copa del Rey con una gran remontada y después de vencer al Athletic en un partido de campeonato celebrado en San Mamés. Los hombres de Ancelotti han curado las heridas de Arabia y tienen la moral por las nubes para afrontar un partido que saben que será muy complejo ante un Atlético de Madrid que se juega su futuro en la única competición en la que siguen teniendo opciones de tocar metal.

Para este encuentro, Ancelotti ha recuperado a David Alaba, pero el austriaco, que sale de lesión, apunta al banquillo. El italiano ha dejado claro que apostará por el mejor once posible y la gran duda es qué hará en el centro del campo. Se seguirá decantando por la medular que tan buen rendimiento ha dado con Camavinga, Ceballos y Valverde o volverá a apostar por Kroos y Modric. Lo normal es que haga una mezcla de ambas cosas.

Donde no habrá muchas sorpresas es en el resto de líneas. Courtois será el portero, Nacho continuará por la derecha, Militao y Rüdiger serán los centrales, mientras que el costado izquierdo será para Mendy. Y en la delantera, Vinicius actuará por la izquierda, Benzema será la principal referencia ofensiva y por la derecha Valverde, Rodrygo o Asensio pelearán por un puesto.

Todo o nada

Por su parte, el Atlético de Madrid hará la visita a sus vecinos de la capital en un momento en el que intenta recuperarse de su mal inicio de temporada. Los de Simeone parece que van recuperando mejores sensaciones de la mano de un gran Griezmann y se pondrán a prueba en un estadio donde no gana desde 2016, precisamente con gol del francés. Las últimas tres visitas, una al Alfredo di Stéfano, se han saldado con derrota y sin marcar.

El conjunto rojiblanco acude animado al Bernabéu tras volver a la senda de la victoria en Liga y hacerlo con buen juego y contundencia ante el Valladolid. Esa mejoría en los dos lados del área será ahora necesaria ante un Real Madrid, al que le está costando también arriba y atrás.

En busca de lograr una clasificación que pueda cambiar definitivamente su rumbo en esta campaña, el técnico argentino deberá decidir cuál es el mejor once, donde en defensa se espera la vuelta de Stefan Savic, sancionado los dos últimos duelos ligueros. El montenegrino debería estar acompañado por Mario Hermoso, a pesar de la vuelta de José María Giménez a los entrenamientos, con Reinildo y Nahuel Molina en los laterales.

En el centro del campo, Simeone tiene la baja importante de Marcos Llorente y parece que podría sustituirle con Rodrigo de Paul, además de decidir si es ofensivo manteniendo a Ángel Correa o mete un centrocampista más. Arriba, Griezmann liderará la ofensiva acompañado seguramente por un Álvaro Morata reforzado.