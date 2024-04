En el Real Madrid alucinan con las críticas: «Parece que tenemos que pedir perdón por las semifinales»

Las horas después a la victoria en los cuartos de final de la Champions League ante el Manchester City, en el Real Madrid se mezcla la felicidad, que es mucha, con el asombro por ver la cantidad de críticas que están recibiendo los blancos por haber sido el único equipo español, repitamos, único equipo español, que sigue vivo no sólo en Europa, sino en la máxima competición continental. Los blancos jugarán las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern entre el 30 de abril y el 8 de mayo.

«Parece que tenemos pedir perdón por estar en semifinales», aseguran en el club blanco. «Los jugadores lo van superando con dificultad», dicen con ironía. En el Real Madrid llama mucho la atención como el fútbol español está tan sumamente molesto por la clasificación de los blancos a semifinales apoyándose, una excusa más, en que no han jugado como, supuestamente, los amantes del fútbol patrio, la parte antimadridista de la población española, consideraba oportuno.

Y es que el Real Madrid logró una gesta que merece todos los elogios y no las críticas que está recibiendo. Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico trazó un plan perfecto para batir al Manchester City y su equipo lo siguió a rajatabla en el Etihad Stadium. El cuadro madridistas realizó una demostración de supervivencia impresionante y realizó un partido perfecto en defensa, llegando a hacerle daño también al Manchester City en ataque. Y es que hay que recordar que en 120 minutos de fútbol ambos equipos marcaron los mismos goles: uno.

Con Barcelona y Atlético de Madrid eliminados en los cuartos de final de la Champions League, el único equipo español que sigue vivo en Europa es el Real Madrid. Los blancos, un año más, son la representación de nuestro fútbol en la mejor competición. Por ello todas las críticas que se han escuchado en las últimas horas carecen de sentido y lógica. Mientras tanto, en Inglaterra se rinden al rey de Europa.

En Inglaterra se rinde al Real Madrid

La prensa inglesa y mundial alucina con el Real Madrid tras su pase a semifinales de la Champions League. La inmensa mayoría de los periódicos de todo el mundo ensalzaron al equipo español, a su gran ejercicio de resistencia en el Etihad y a cómo eliminó al Manchester City, al que todos daban como favorito en la eliminatoria.

«El Real Madrid niega el sueño del doble triplete del City», recoge el Mirror, que ensalza a Jude Bellingham, del que dicen que es «un toque de los dioses», como el Real Madrid en general. La prensa inglesa es muy dura en general con el City, eliminado el mismo día que el Arsenal, un duro golpe para la Premier en la Copa de Europa, donde ya no tiene representación. El City cayó ante el Real Madrid en una épica tanda de penaltis en la que Lunin se hizo gigante y Rüdiger metió el gol decisivo.

«Cielo y campanas» titulan, con una frase hecha de Inglaterra, en The Sun, donde ensalzan mucho al Real Madrid por «una espectacular victoria» en el Etihad: «El Real Madrid no ha ganado 14 veces en vano: se ha acostumbrado a salir airoso de las eliminatorias cuando parece condenado al fracaso».

Por su parte, y continuando con el análisis de prensa mundial en este Manchester City-Real Madrid, en el Daily Mail se centran mucho en la figura de Haaland y la comparación con Bellingham: «Erling Haaland sigue sin marcar goles en las grandes noches… mientras Jude Bellingham cubría cada brizna de hierba».

En la BBC explican que «el City se preguntará durante mucho tiempo cómo no pudo ganar este partido a pesar de ejercer una superioridad total sobre sus oponentes españoles. La respuesta es simple: el equipo de Pep Guardiola acumuló oportunidades, pero no pudo aprovecharlas». Por su parte, en The Guardian recogen que «el Real Madrid destrona al City después del valor de Rüdiger en la tanda de penaltis».

Henry deja en evidencia a los críticos

Thierry Henry elogió al Real Madrid tras su épico pase a las semifinales de la Champions League y dejó en evidencia a todos aquellos que critican el juego desplegado por el cuadro de Carlo Ancelotti en el Etihad Stadium. Los blancos defendieron de manera inmaculada, llegaron vivos a la tanda de penaltis y pasaron de ronda dejando en la estacada al equipo de Pep Guardiola de manera merecida.

«Hay algo que se llama defender. También puedes controlar el juego defendiendo bien. Sé que la gente dirá que el Manchester City era el mejor equipo, pero defender es parte del juego», afirmó Thierry Henry tras la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Liga de Campeones.

«El Real Madrid defendió muy bien. Creo que el mejor equipo, el que defendió bien, pasó», señaló el ex jugador de Barcelona o Arsenal y actual seleccionador olímpico de Francia en el programa ‘Football Talk’.

El ex futbolista francés dejó en evidencia a todos aquellos que criticaron el juego del Real Madrid dejando claro que el mejor equipo sobre el verde pasó de ronda. Los madridistas ejercieron una defensa de sobresaliente y merecieron un pase muy costoso. Además, los blancos le hicieron hasta cuatro goles en la eliminatoria a este Manchester City y solamente encajó uno en el temido Etihad Stadium.