Rafa Nadal volverá a jugar al tenis en España y el Real Madrid tiene la culpa

La despedida de Rafa Nadal del Mutua Madrid Open significó uno de los momentos más emocionantes que se han podido ver en los últimos tiempos en el deporte en España. Salvo sorpresa, Nadal no volverá a competir en suelo español en un partido ATP, pero sí que podría hacerlo a través de otras dos vías, siendo la primera, remota pero conocida, la Copa Davis, y la segunda, a través del Real Madrid.

Tal y como informó OKDIARIO en el mes de septiembre, entre los planes de Florentino Pérez y la junta directiva del Real Madrid, con respecto al Estadio Santiago Bernabéu, se encuentra celebrar un partido de exhibición que mida a Rafa Nadal, a poder ser frente a Carlos Alcaraz, en un evento que podría darse con el tenista balear aún en activo o ya después de haberse retirado, toda vez que el adiós definitivo como profesional apunta a finales del curso 2024.

Nadal es un reconocido madridista, ha recibido más de un homenaje en el Estadio Santiago Bernabéu y es incluso socio de honor del club. Disputar un partido de exhibición en el estadio del club de sus amores, recién remodelado y a la vanguardia a nivel mundial, sería un premio a su carrera y la posibilidad de que decenas de miles de seguidores, que asegurarían el lleno ante tal evento, puedan recibirle una vez más en un encuentro en suelo español, aunque sea de exhibición.

El objetivo del Real Madrid al respecto es que no sólo sea Rafa Nadal el tenista español, si no también Carlos Alcaraz, el que pise el Estadio Santiago Bernabéu para este evento, que aún se encuentra en la lista de ideas de la entidad y no tiene fecha más allá de su fase de estudio, para tratar de encontrar más tarde el día idóneo para su celebración. Lo que sí parece claro es que, como pronto, se podría dar a finales de 2024, siendo 2025 el momento más probable, al más puro estilo del encuentro que Nadal y Alcaraz jugaron en marzo en Las Vegas, en el Slam de Netflix.

El madridismo de Rafa Nadal y su predilección por España

Nadal se despidió por todo lo alto de los torneos oficiales en España en el Mutua Madrid Open, si bien en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona no recibió un homenaje, tal y como informan fuentes del torneo, por decisión propia del tenista. Esto deja una puerta abierta a un poco probable, aunque potencial retorno en 2025 al torneo barcelonés.

También la Copa Davis, cuyas finales se celebran en Málaga en noviembre, podrían dar una nueva oportunidad de despedida por todo lo alto para Nadal, quien, si no, tendrá el comodín del Bernabéu, para un partido de exhibición que le permita disfrutar una vez más del tenis ante el público que le ha mostrado mayor predilección a lo largo de su carrera.

Habrá que esperar para ver si el proyecto sigue adelante, con el beneplácito de Rafa Nadal y el acuerdo del tenista, el club madridista y otro contendiente, posiblemente Carlos Alcaraz, para cerrar una cita para la historia y que podría darse gracias al inigualable pabellón multiusos en el que puede convertirse, en cuestión de horas, el Santiago Bernabéu.