La pasión de Nadal por el Real Madrid: ¡preguntó por el resultado en Múnich en mitad de su partido!

Rafa Nadal jugó este martes su último partido en Madrid tras caer derrotado ante el checo Jiri Lehecka. El tenista balear, leyenda del deporte español, dijo así adiós para siempre al Masters 1.000 de Madrid, cuya organización le organizó una despedida a la altura de su grandeza sobre la pista del Estadio Manolo Santana. Este último partido de Rafa Nadal en Madrid coincidió en hora con otra de las grandes pasiones del tenista, el Real Madrid, que a la misma vez estaba jugando en Múnich ante el Bayern.

La coincidencia provocó que Rafa Nadal en algunos momentos de su partido en la Caja Mágica estuviera también pendiente de lo que hacía el Real Madrid en Múnich. El encuentro de Champions League comenzó a las 21:00 horas, mientras que el duelo de tenis entre Nadal y Lehecka empezó una hora después, a las 22:00. Así, Rafa no pudo disfrutar del partido de su Real Madrid, del que es abiertamente aficionado.

Sin embargo, eso no impidió a Nadal estar atento de lo que hacía su equipo y en un momento del segundo set preguntó cómo iba el Real Madrid. «¿Cómo va?», preguntó Rafa a su equipo en un momento en el que el juego estaba parado. «¿2-2?», comentó tras haberle dicho ese resultado del Bayern-Real Madrid. Tras ello, Nadal hizo un gesto como de conformidad, de gusto por ese resultado.

En el momento de la pregunta de Rafa Nadal el partido en Múnich se seguía disputando, pero ese 2-2 fue el resultado final del encuentro entre Bayern y Real Madrid correspondiente a la ida de semifinales de la Champions League. Vinicius adelantó al conjunto español tras una gran definición y aprovechándose de la magia de Toni Kroos, que hizo un pase exquisito.

Sin embargo, en el inicio de la segunda parte el Bayern de Múnich remontó con goles de Sané y Kane, este segundo de penalti, que fue también la forma en la que llegó el definitivo 2-2, obra de Vinicius. Estas semifinales de la Champions se decidirán el próximo miércoles 8 de mayo en el Santiago Bernabéu, en el que será el encuentro de vuelta con un billete para la final de Londres en juego.

La emotiva despedida de Nadal en Madrid

Unos minutos después de esa pregunta, Rafa Nadal acabó perdiendo su encuentro ante Jiri Lehecka y cayó así eliminado del Masters 1.000 de Madrid, una eliminación que supone una despedida definitiva. Rafa no volverá a jugar sobre la tierra batida de la capital de España, motivo por el que la despedida fue muy emotiva, con un sencillo pero bonito acto por parte de la organización del Mutua Madrid Open.

«Ha sido una noche emocionante, ellos nunca me han fallado, la gente de aquí lo que me ha hecho sentir estos años es algo que se va a quedar en mí para siempre. Hace tres semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial. He podido despedirme en pista y a un nivel decente. Significa mucho para mí haber jugado aquí», comentó Rafa Nadal a los aficionados de la pista central -la Manolo Santana- tras acabar su encuentro.