¿Por qué Trent Alexander-Arnold se ha visto obligado a renunciar al dorsal 66 en el Real Madrid?

Alexander-Arnold, que ha sido presentado este jueves como jugador del Real Madrid, llevará el dorsal número 12 en la camiseta blanca. Esto supone un importante cambio para el futbolista inglés, que siempre llevó el número 66 en el Liverpool. Pero en el Real Madrid ese número no podrá llevarlo por un motivo claro: en la Liga no están permitidos números tan altos.

Así, Arnold llevará el ’12’ en la camiseta del Real Madrid, tal y como figuró en la lista del Mundial de Clubes con todos los convocados. Ese dorsal se confirmó en la presentación de este jueves en Valdebebas, dando sus primeros pasos como jugador del Real Madrid. Cabe recordar que Trent Alexander-Arnold firmó con el Real Madrid hasta 2031 y que ya estará disponible para el Mundial de Clubes, estando a las órdenes de Xabi Alonso.

Así, Alexander-Arnold jugará en el Real Madrid con el 12 a la espalda y no lo hará con el 66, que era el número con el que ha jugado siempre con el Liverpool. El futbolista inglés no puede elegir ese 66 porque en España no está permitido: las normas de la Liga establecen que los jugadores del primer equipo deben llevar un número del 1 al 25. Es decir, que no se puede elegir el número que se quiera hasta el 99, por poner un ejemplo.

Sí existen jugadores a lo largo de una temporada que llevan dorsales por encima del número 25, pero son casos muy específicos, ya que están reservados para jugadores del filial que tienen ficha de ese equipo filial, pero que han ascendido durante la temporada al primer equipo. No es ese el caso de Alexander-Arnold.

El fichaje de Alexander-Arnold

Con ello, el futbolista inglés, que refuerza la defensa del Real Madrid, se ve obligado a cambiar de dorsal, ya que en España no está permitido el 66 que ha vestido siempre en el Liverpool. Alexander-Arnold llega libre del Liverpool, con el que acaba contrato, aunque el conjunto blanco ha pagado algo menos de cinco millones de euros para que el lateral inglés pudiera estar en el Mundial de Clubes que empieza este domingo, aunque el Real Madrid no debuta hasta el miércoles 18 de junio, en un encuentro ante el Al Hilal saudí.

El Real Madrid pagó una compensación al Liverpool por liquidar el contrato que tenía en vigor, algo más de un millón de euros, y la última parte de la nómina final que le falta por cobrar al jugador inglés en su anterior club. Por lo tanto, lo que ha pagado el club blanco para que pueda jugar el Mundial de Clubes se acerca a los cinco millones de euros. Hay que recordar que Arnold tenía contrato con el cuadro inglés hasta el 30 de junio.