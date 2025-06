¿Por qué Alexander-Arnold ha optado por llamarse Trent? Esta es la norma de la camiseta del Real Madrid

Trent Alexander-Arnold ya se ha hecho la tradicional foto oficial junto a Florentino Pérez en la sala de trofeos de Valdebebas. Una de las incógnitas era saber qué número llevaría en la camiseta, ya que el 66 no podía porque no lo permite la Liga. Esa duda se resolvió al publicar el miércoles la FIFA la lista de jugadores inscritos para el Mundial de Clubes con sus respectivos dorsales. La otra era saber qué nombre llevaría en la camiseta debido a la norma establecida por la tienda oficial del Real Madrid.

El lateral ha tenido que renunciar a llevar el 66 y Alexander-Arnold en la espalda al fichar por el Real Madrid. Pero todo sacrificio es poco cuando se trata de cumplir su sueño de vestir la camiseta del rey de Europa. Trent tenía claro que su etapa en el Liverpool había llegado a su fin y quería jugar en el Santiago Bernabéu, donde arranca un nuevo comienzo en su carrera.

El número escogido por el nuevo futbolista del Real Madrid es el 12. Así aparecía en el listado de jugadores inscritos para el Mundial de Clubes y así se ha confirmado cuando ha aparecido en el tradicional posado con la camiseta, junto a Florentino Pérez. La otra sorpresa llegó al ver el nombre que lucirá en su espalda, Trent en vez de Alexander-Arnold. ¿Por qué? En esta ocasión no es una norma de la Liga, como lo del dorsal, sino que es cosa del club.

La web de la tienda oficial del Real Madrid tiene una norma no escrita que dice que el nombre de la camiseta debe tener un máximo de 11 caracteres, no más. Alexander-Arnold, con el guion, suma un total de 16 caracteres. Eso se iba muy largo y, por tanto, el jugador de 26 años decidió ponerse su nombre de pila en la camiseta, Trent, que son sólo cinco caracteres. Cortito y al pie.

Alexander-Arnold explica el cambio

Sobre este cambio de nombre, Trent Alexander-Arnold explicó en su primera rueda de prensa como madridista los motivos por los que ha decidido llevarlo a cabo: «Cuando viajo por Europa me he dado cuenta de que el tema del nombre es complicado. Me llaman de muchas maneras. Por lo tanto, he pensado que había que hacerlo más fácil y poner mi nombre, que es Trent»

Alexander-Arnold con el 66 a la espalda ya es historia. Ese jugador marcó una época en el Liverpool y se ha marchado de allí convertido en una leyenda. Ahora comienza la era Trent con el 12 a la espalda en el Real Madrid. De hecho, el futbolista también ha cambiado el nickname de sus perfiles en redes sociales. Antes de firmar por el club blanco, el lateral inglés tenía puesto «trentarnold66» en su Instagram y ahora se lo ha cambiado a «trent».

A partir de ahora Trent será su nueva marca, como todos le conocerán en el Real Madrid. La norma de la web de la tienda oficial del club le ha obligado a tener que romper por completo con su pasado para empezar un nuevo comienzo con el 15 veces campeón de Europa. El fichaje del británico ha despertado una gran ilusión entre los madridistas, aunque su titularidad tendrá que pelear contra otro de los mejores en su puesto y capitán del Real Madrid, Dani Carvajal.