El PSG prepara un escarnio ultra contra Mbappé

Kylian Mbappé sigue viviendo días complicados en París. A pesar de que el delantero lo intenta llevar con la mayor normalidad posible, lo cierto es que nada de lo que le está rodeando en las últimas semanas es normal para un jugador de fútbol y menos cuando eres uno de los tres mejores del mundo. El siguiente momento tenso que vivirá el francés será en el Parque de los Príncipes. El PSG ha movilizado a los ultras, que tienen un peso tan lamentable como importante dentro de la entidad parisina, para que ataquen al capitán de Francia.

Es una práctica habitual del PSG utilizar a sus ultras para animar o hacer un auténtico escarnio público de sus jugadores. En el pasado lo sufrieron Messi y Neymar y el sábado, ante el Lorient, en la primera jornada de la Ligue 1, lo tendrá que padecer Mbappé, algo que ya tuvo que sufrir en el pasado cuando se daba por segura su marcha al Real Madrid, aunque terminó renovando. El delantero no estará convocado y está la duda de si acudirá o no a ver el partido en directo al Parque de los Príncipes, pero lo que parece seguro es que tendrá que sufrir los improperios de los que no hace tanto le aplaudían mientras señalaban a otros compañeros.

Este será el enésimo órdago de Qatar para buscar la reacción de Mbappé. Unas declaraciones que abran la puerta de salida y cumplan el deseo del PSG al negarse a renovar. Tras dejarle fuera de la gira por Asia, hacerle entrenar con los «indeseables» y no contar con él para la atención con los medios, el siguiente paso es poner en su contra al Parque de los Príncipes. No obstante, salvo giro radical, el jugador no se pronunciará y mantendrá su silencio respecto a este tema.

El riesgo de Al-Khelaifi

Al-Khelaifi está siendo la cabeza pensante para que Mbappé sufra un escarnio público en el Parque de los Príncipes que le haga cambiar de opinión y decidir irse este verano. No obstante, el presidente del conjunto parisino corre el riesgo de que parte de los ultras, descontentos desde hace tiempo con su gestión, también le increpen a él. No es descartable que esto suceda y es algo que preocupa al dirigente.

Mientras, el Real Madrid sigue a lo suyo preparando el inicio de Liga contra el Athletic del próximo sábado. Los blancos siguen manteniendo la misma posición que han llevado hasta ahora. No moverán un dedo hasta que no lo consideren oportuno.