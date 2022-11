El PSG ofreció a Toni Kroos un contrato de 100 millones por tres años

El PSG intentó seducir a Kroos con un supercontrato de 100 millones por tres temporadas que incluía una prima de fichaje de 25 kilos y un salario de otros 25 millones brutos por temporada, pero el centrocampista del Real Madrid no quiso ni escuchar la propuesta.

La guerra fría entre el PSG y el Real Madrid, que ha cogido temperatura desde el verano de 2021 cuando el club blanco llegó a ofrecer 200 millones para llevarse a Mbappé, ha vivido su penúltima batalla con un protagonista inesperado: Toni Kroos. El club amparado por el estado de Qatar estaba dispuesto a ir con todo a por el centrocampista alemán, que mantiene viva la incógnita sobre su futuro después del 30 de junio.

Kroos, a punto de cumplir 33 años, termina contrato con el Real Madrid a final de temporada y podrá negociar con cualquier club desde el 1 de enero, dentro de menos de dos meses. Y en ese futuro incierto apareció en escena el PSG, que estaba dispuesto a ofrecerle un contrato de 100 millones brutos por tres temporadas: dos fijas y una opcional por parte del jugador, similar en la duración a lo que tiene firmado Mbappé.

Real Madrid o retirada

El centrocampista del Real Madrid habría ganado en el PSG un sueldo de 25 millones brutos al año más una prima de fichaje de otros 25 millones. Kroos ni siquiera quiso escuchar la oferta que tenían preparada desde el club parisino porque tiene muy claro que su futuro sólo está en dos escenarios: seguir otra temporada en el Real Madrid o retirarse.

El propio Kroos lo dejó muy claro el pasado 1 de noviembre como si quisiera ahuyentar a futuros pretendientes. «Ni yo sé qué pasará, pero no voy a cambiar de club», dijo con rotundidad en la previa del duelo de Champions ante el Celtic. «Me voy a retirar aquí, pero no sé cuando. Tanto el club como yo estamos muy tranquilos. Tenemos una buena relación. Va a salir todo bien. Eso seguro».

Antes, en una charla con el que fuera en su día director general del Real Madrid, Jorge Valdano, Toni Kroos alabó la figura de Florentino Pérez y destacó la sinceridad de su relación: «Él conoce mi carácter. Sabe que no hago tonterías. No hablo, por ejemplo, con la prensa para generar algo. Florentino sabe que si hay algo se lo digo a la cara y espero lo mismo de él. Siempre me ha defendido y me ha dado su confianza. Es lo que necesita un jugador para dar lo que yo he dado en el Real Madrid».