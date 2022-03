Karim Benzema ya se ha sometido a las pruebas a médicas para ver el alcance de su lesión y las noticias son positivas, ya que indican que ha progresado bien de la dolencia. Por lo tanto, la presencia del galo en el Clásico ante el Barcelona todavía está en el aire y seguirá siendo duda hasta la mañana del sábado.

Benzema se lesionó tras hacer el tercer gol frente al Mallorca. El francés saltó para rematar un balón que terminó dentro de la portería, pero tras la caía sintió unas molestias que no le permitieron continuar. Intentó seguir, pero finalmente tuvo que pedir el cambio.

Tal y como contamos en OKDIARIO, Benzema no iba a asumir el más mínimo riesgo para jugar el Clásico. El francés está trabajando a contrarreloj para estar ante el Barcelona, pero si no está al cien por cien no será de la partida. En estos momentos está más cerca, pero su presencia sigue en el aire.