La provocación de Iturralde a Mourinho tras su cena con Negreira: «Aquí hay un gallo y no eres tú»

Eduardo Iturralde González demostró en 2022 que se sigue sintiendo orgulloso más de 10 años después por la chulesca frase que le dijo a José Mourinho en el polémico Clásico de Liga en el Camp Nou, que acabó con victoria por 5-0 del Barcelona sobre el Real Madrid. El cuerpo arbitral de ese partido fue invitado al completo el día de antes a comer y a cenar por el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, la persona recibía pagos por parte del Barça.

El ex árbitro le dijo lo siguiente al que era entrenador del Real Madrid en una conversación de tono caliente: «Aquí hay un gallo en el corral y no eres tú». Así de claro se lo dejó Iturralde, característico por ser brusco a la hora de comunicarse con jugadores y cuerpo técnico sobre el terreno de juego. Lo más sorprendente es el orgullo con el que recordaba esa frase, pues se estaba dirigiendo a todo un bicampeón de la Champions League.

«Esto hay que contextualizarlo. Eso fue un partido, el famoso 5-0. Durante toda la semana se estuvo calentando y fue un lunes. En una portada de un periódico, Mourinho dijo que al Barça le iba bien con Iturralde. Ya sabes cómo era él. Acabó 5-0 y le agarré y le dije… ‘Te has equivocado, aquí hay un gallo en este corral y no eres tú, soy yo’. Mis asistentes, que me escuchaban, dijeron que era un gallo. Yo les dije que es que me lo había puesto a huevo. Dicho esto, dame muchos Mourinho. A mí dame gente que viene de frente», explicaba cuando le preguntaron por la famosa anécdota.

Y es que su relación con el Real Madrid no era la más idílica, pues durante casi dos décadas el club blanco fue perjudicado en bastantes ocasiones por Iturralde, con el que perdieron 14 encuentros de los 49 que les pitó hasta su retirada en 2012. Por su parte, el Barça sólo cosechó cuatro derrotas en los 39 partidos que fueron arbitrados por el vasco.

Iturralde sostiene que a Mourinho le veías venir

«Es muy fácil verle venir, hay otros entrenadores que no es tan fácil y te la pueden liar», continuó Iturralde hablando sobre su anécdota con el técnico portugués. Además, le preguntaron si cree que Mourinho le quería condicionar durante ese partido, a lo que respondió rotundamente: «Sí, claro». Todo esto pasó a ser histórico por un gesto, ya que la famosa frase del gallo se la dijo cogiéndole del cuello. Sin embargo, no fue hasta 2022, 12 años después, cuando el propio Iturralde explicó con orgullo lo que sucedió ese 29 de noviembre.

Un día antes, como bien ha adelantado OKDIARIO este viernes, Iturralde y todos sus compañeros del cuerpo arbitral fueron convidados por Negreira a una comida y una cena. Esto sorprende especialmente si recuperamos algunas declaraciones sobre el escándalo a lo largo de los últimos meses como la siguiente.

«Negreira era un fulero que vendía humo y el Barça, el tonto que se lo compró. Cuando decimos que Enríquez Negreira no pintaba nada, es verdad. Claro que es vicepresidente, pero igual que él también había otros. Todos ellos podrán influir hasta donde lleguen, pero guste o no, el CTA es muy presidencialista. Ha sido antes, lo es ahora y veremos a ver cómo es en un futuro. Hasta que los árbitros no sean independientes, va a seguir todo igual», afirmó Iturralde.