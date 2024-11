La propuesta de Materazzi a Zidane 18 años después del célebre cabezazo en la final del Mundial

Marco Materazzi, ex defensa central del Inter de Milán, ha expresado su disposición para dialogar con Zinedine Zidane, casi 20 años después del incidente que marcó la final del Mundial de 2006. El altercado, que culminó con un violento cabezazo de Zizou a Materazzi, resultó en la expulsión de la leyenda francesa en lo que sería el último partido de su brillante carrera. El histórico momento, que permanece grabado en la memoria colectiva del fútbol mundial, ocurrió durante la prórroga de la final entre Italia y Francia, cuando el marcador se encontraba igualado a un gol.

Además, la ausencia del ex entrenador y jugador del Real Madrid galo resultó ser determinante, ya que Francia acabaría perdiendo en la tanda de penaltis tras el fallo de David Trezeguet, otorgando así el cuarto título mundial a Italia. Este momento no solo marcó el final de la carrera de uno de los futbolistas más brillantes de la historia, sino que también se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia del fútbol. A día de hoy, siguen habiendo canciones y memes respecto a lo ocurrido.

Pero, ¿qué es lo que realmente ocurrió? Después de años de especulaciones y teorías, Materazzi reveló en 2023 el intercambio que provocó la reacción de Zidane. En una entrevista, el italiano explicó: «¿Conoces la NBA? Esto es trash talking (hablar mal al rival para desestabilizarlo). No fue nada. Él me ofreció su camiseta y yo le dije que prefería a su hermana», contó el zaguero. Zidane, por su parte, confirmó esta versión, admitiendo: «Me provocó hablando de mi hermana Lila. No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi carrera. En ese momento, era más frágil. No insultó a mi madre, pero sí insultó a mi hermana», justificó el Balón de Oro.

La relación entre ambos ha sido prácticamente inexistente desde entonces. El propio Materazzi reconoce en declaraciones recientes a Lucky Block que ambos no volvieron a contactarse. «No he hablado con Zinedine Zidane desde ese día, nunca había hablado con él antes y no he hablado con él después. No tenemos una relación», explicó el transalpino. Este distanciamiento ha alimentado durante años la narrativa de una enemistad perpetua entre ambos protagonistas.

Sin embargo, el italiano muestra ahora una actitud conciliadora, reconociendo el estatus de Zidane en el fútbol mundial. «Es una leyenda del juego, y tengo mucho respeto por él como jugador y entrenador, ganando tres Champions League seguidas. Ya no busco una disculpa, pero sí tendría una conversación con él ahora que han pasado tantos años. No habría ningún problema», ofreció el ex zaguero del Inter.

El incidente, que fue presenciado por millones de espectadores, llevó a Zidane a ofrecer una disculpa pública. «Fue visto por dos o tres mil millones de personas en televisión, y millones y millones de niños estaban mirando. Fue un gesto inexcusable, y a ellos y a las personas en educación cuyo trabajo es mostrar a los niños lo que deben y no deben hacer, quiero pedir disculpas», admitió Zizou hace años. Esta disculpa, junto con la actual disposición de Materazzi al diálogo, podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en esta histórica rivalidad.