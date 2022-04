Gareth Bale se marchará libre del Real Madrid a final de temporada, una vez concluido su contrato con los blancos. El delantero galés aún no ha tomado una decisión sobre su futuro, mientras se manejan varios posibles destinos. Uno de ellos es el Cardiff, equipo de su ciudad, pero en Gales no son muy optimistas con que el delantero vaya a firmar por ellos. Bale debería renunciar a su elevada ficha, mientras que en otros destinos como la MLS, Inglaterra o Italia sí podría permitirse llevar una vida más parecida a la de ahora.

“Si llegamos al Mundial en noviembre, definitivamente jugará al fútbol”, señaló recientemente Robert Page, seleccionador de Gales, en referencia a Gareth Bale. “El Mundial es su sueño, lo único que falta en su currículum. Dónde jugará, no estoy seguro; si vuelve a casa, se queda en España, le apetece otro desafío, realmente no lo sé”, añadió, admitiendo no saber nada sobre la decisión que Bale tomará para su futuro una vez concluya su contrato con el Real Madrid el próximo mes de junio.

Uno de los destinos que suenan para Gareth Bale es el Cardiff, club que milita en la Championship y al que el galés se siente muy unido por ser el equipo de su ciudad. Sin embargo, en Gales cada vez son menos optimistas en que el delantero del Real Madrid termine decantándose por ellos en el último coletazo de su carrera profesional. El principal motivo es económico, ya que en ningún caso podrían acercarse a las cifras a las que está acostumbrado a ver reflejadas en su ficha. Son conscientes de que el fichaje de Bale por el Cardiff sólo podría darse con una firme voluntad del jugador de unirse a la causa, renunciando a tener un buen sueldo.

No obstante, las principales casas de apuestas deportivas siguen manteniendo al Cardiff como uno de los destinos más factibles para Bale. El galés también podría volver a recalar en el Tottenham. Además se le abre una vía en Italia de la mano del AC Milan o su desembarco en algún equipo de la MLS.