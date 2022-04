Carlos Henrique Casemiro fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios antes del duelo que enfrentará en el Santiago Bernabéu a los blancos con el Chelsea. Los madridistas buscan el pase a las semifinales de la Champions y para ello tienen que hacer bueno el 1-3 conseguido en la ida. El brasileño aseguró que no se fía de los ingleses y pide el apoyo de la afición.

Manejar el partido

“Va a ser muy difícil, aunque hemos hecho los mejores 90 minutos de la temporada. No nos podemos fiar en nada. Desde ya quiero pedir el apoyo de la afición. Estamos hablando del campeón y tienen nuestro respeto, por lo que todos tenemos que dar el máximo”.

Doblete

“Cuando se trata de Real Madrid siempre se habla de ganar todo. Antes de empezar si hablábamos de estar como ahora lo firmábamos, pero toca lo más importante y difícil”.

Sustituto para Casemiro

“Yo siempre voy en la línea de lo que dice Ancelotti. No hay sustituto de nadie, ya que cada jugar tiene sus características. Parecidos a mí no hay, pero tenemos buenos jugadores como Fede o Camavinga. Todos somos muy importantes”.

Reacción tras el Clásico

“Yo creo que a nadie le gusta perder y menos un Clásico. No hicimos lo que trabajamos. Son cosas que pueden pasar en la temporada. Nadie quiere perder estos partidos, pero lo más importante es la vuelta”.

Valverde

“Esa pregunta es para Ancelotti. Cuando juegas con Fede hay un sistema de juego. Lo más importante es que todos queremos ganar”.

Vestuario

“La clave de esto es el escudo. Este club vive de ganar partidos que no te crees. Hasta el final vamos Real. Esa es la clave de todo”.

Justos con el Real Madrid

“Ser justo o no cada uno puede determinar lo que quiera. Cada uno tiene su opinión. No faltar el respeto es lo más importante. Se trata del Real Madrid, el mejor club del mundo y la mayor exigencia. La clave es ganar partidos. Hay que tener equilibrio”.

Rendimiento de la temporada

“Cada uno puede valorar mi temporada como quiera. El míster sabe que puede contar conmigo. Sabe de la importancia de todos. Los partidos contra Chelsea y Getafe fueron muy buenos, pero no puedo valorar si fueron los mejores. Eso es la opinión de cada uno”.

Partido físico

“No podemos hablar de nuestras armas, pero sí podemos decir que no va a ser fácil. El mejor pasará la eliminatoria».

Relación con los árbitros

“Es respeto. Todo el mundo quiere defender su trabajo, pero lo primero hay que tener respeto. Los árbitros lo quieren hacer bien, pero como nosotros también fallamos. Los valores que me ha dado mi madre es lo más importante”.

Liderazgo de Benzema

«Lo único que ha cambiado han sido los goles. Ha dado un paso adelante para marcar goles. Entender el juego y como habla con nosotros dentro y fuera es lo mismo. Nosotros le vemos todos los días y es un futbolista que es historia de este club. Es un honor tenerle durante tanto años. Tenemos que seguir disfrutando del que es el jugador más importante».

Amarilla contra el Getafe

«Lo que pasa en el campo se queda en el campo. El respeto es importante. Yo no debería haber visto esa amarilla por protestar, fue un fallo mío. Hay veces que controlarse dentro del campo es complicado».

Pitos a Bale

«Yo creo que cuando se pita a un jugador se pita a todos nosotros. En el fútbol cada uno tiene su opinión, pero yo no estoy de acuerdo cuando pitan a un futbolista de mi equipo. No me gustaron los pitos a Bale porque es un jugador histórico de este club. Pitar a Gareth es pitar la historia del Real Madrid. Tenemos que estar todos juntos».