Primera reacción de Vinicius tras no ganar el Balón de Oro: «Te quiero…»

Vinicius Junior se ha pronunciado por primera vez a través de sus redes sociales tras conocerse en el mediodía de este lunes que no iba a ganar el Balón de Oro 2024. Una de las grandes sorpresas de la gala, y es que todo el mundo esperaba, el propio brasileño también, que el jugador del Real Madrid fuese galardonado con este premio.

«The Best», publicó Toni Kroos en sus redes sociales durante la gala del Balón de Oro con una foto abrazándose a Vinicius. El ex jugador del Real Madrid se posicionó claramente sobre el galardón. El futbolista alemán piensa como muchos que el brasileño debería haber sido el ganador. Algo inexplicable.

Vinicius no tardó en responderle a través de las redes durante la gala del Balón de Oro. «Te quiero, Antonio», le escribió acompañado de un corazón blanco. Es la primera reacción del brasileño tras anunciarse que no ganaría el Balón de Oro 2024 por sorpresa. Y es que el madridista, junto a toda la expedición blanca, no acudió a París.

Si hay alguien que sabe de fútbol es Toni Kroos. El alemán, que se retiró a final de la temporada pasada, fue un jugador excepcional. Brillante siempre sobre el terreno de juego. Y es que el Real Madrid a día de hoy le echa mucho de menos.

Kroos provoca la reacción de Vinicius

La foto compartida por Toni Kroos para señalar que Vinicius es el mejor futbolista del mundo no es casualidad. La instantánea refleja el momento posterior a un gol de Vinicius en el Allianz Arena la temporada pasada en la semifinal de la Copa de Europa contra el Bayern. Un gol que marcó el brasileño tras recibir un pase genial del alemán.

Vinicius no se había pronunciado durante toda la tarde. Había estado callado tras la filtración de la noticia. El Real Madrid decidió no viajar como expedición. No lo hizo Vini, no lo hizo Ancelotti, tampoco Jude Bellingham, Lunin o Mbappé. Y es que el club blanco estaba indignado con esta decisión. Y el futbolista brasileño estaba sorprendido y decepcionado con esta decisión. No se pueden entender los criterios que han llevado a UEFA y a France Football a otorgar este galardón a Rodri con menos méritos que incluso Carvajal.

«Vinícius Júnior merece ganar el Balón de Oro. Creo que los problemas entre el Real Madrid y la UEFA deberían estar al margen de un premio que el jugador merece. Es una pena», señaló Seedorf durante la gala del Balón de Oro. Una gala dantesca y surrealista que podría haber sido una encerrona para el club blanco si hubiese acudido.