El primer fichaje de Ancelotti para Brasil es Casemiro

Carlos Casemiro será el primer fichaje de Carlo Ancelotti para Brasil. El ex jugador del Real Madrid fue pieza fundamental tanto para el italiano como para Zidane en el conjunto blanco y, ahora, mantendrá ese estatus con su selección, que había perdido desde finales de 2023 por decisión del anterior seleccionador, Dorival Junior. El nombramiento de Ancelotti como nuevo seleccionador de la canarinha traerá consigo el regreso del actual mediocentro del Manchester United a la selección de Brasil.

Casemiro fue apartado por Dorival Junior de cara a la Copa América de 2024. Todo, a pesar de ser el capitán de la selección. Su último partido con Brasil data de octubre de 2023, cuando fue convocado para las eliminatorias del Mundial 2026, con un empate ante Venezuela y una derrota en Uruguay. Se perdió la ventana de noviembre de 2023 por lesión y, con el nombramiento de Dorival en enero, llegó su fin con Brasil.

El seleccionador no le llevaría ni al parón de marzo, donde jugaron un amistoso en el Bernabéu contra España, ni tampoco para la gran cita de ese verano. La Copa América del pasado verano, en la que Brasil cayó en cuartos de final, no contó con la presencia de Casemiro. Sin embargo, el fichaje de Carlo Ancelotti por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para hacerse cargo de la absoluta, lleva implícita la vuelta del ex madridista.

Casemiro volverá en el mes de junio con Brasil, en los que serán los primeros partidos de Ancelotti al mando de la pentacampeona del mundo. Para los dos compromisos de clasificación para el Mundial 2026 que los brasileños jugarán en Ecuador y contra Paraguay, el centrocampista estará a las órdenes del técnico italiano. Será el primero de los cambios que hará respecto a su predecesor en el cargo, al que no le fue muy bien, con una eliminación temprana en la Copa América y con un discreto cuarto puesto en las eliminatorias para el Mundial, donde aún deben confirmar su presencia.

Ancelotti convocará a Casemiro

Carlo Ancelotti tomará el mando de la selección de Brasil al terminar la temporada. Pero ya ha tomado su primera decisión como futuro seleccionador de la canarinha, que pasa por llevar a uno de los hombres de su vieja guardia. Casemiro volverá con su selección, asumiendo de nuevo los galones de capitán que tenía antes de que se le apartara de forma sorprendente.

La relación entre el entrenador y el jugador ha sido siempre excelente. Casemiro fue ascendido al primer equipo del Real Madrid por el italiano, que le dio la oportunidad en la Champions que terminarían ganando en 2014. Después, se marchó cedido al Oporto, donde duraría una temporada debido a su excelente rendimiento. No volvería a coincidir con Ancelotti hasta el regreso del italiano al club en 2021. Para entonces, el brasileño se había contrastado ya como el mejor del mundo en su posición y era inamovible en el centro del campo.

Al término de esa temporada, tras la consecución de la Champions en París en 2022, Casemiro decidió marcharse del Real Madrid. Aunque, como el mismo reconoció, estuvo a punto de echarse atrás por Ancelotti. «Él lloró. ¡Ancelotti lloró! Y yo dije: ‘¿Por qué lloras? ¡No puedes llorar!’ Él dijo: ‘Case, no sé por qué estoy llorando. Pero me gustas mucho y no quiero que te vayas’», señaló el mediocentro en una entrevista reciente