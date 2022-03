Mauricio Pochettino atendió a los medios de comunicación tras caer eliminado en los octavos de final de la Champions League. El argentino, lejos de reconocer los errores de su equipos, sólo se quejó del arbitraje tras una supuesta falta a Donnarumma en el primer gol.

La eliminación

“Es una sensación de mucha injusticia. El primer gol de Benzema cambió las emociones de todos y estuvimos muy expuestos. Tres cuartos de eliminatoria a favor, creo que fuimos mejores, pero nos vamos con un tremendo golpe”.

Error de Donnarumma

“No puedo considerar un error cuando hubo una falta y lo digo tras haber visto las imágenes. No lo puedo calificar de error. Esto es el fútbol. Los pequeños detalles cuentan y que el VAR no la viese fue determinante en lo que luego pasó”.

Arbitraje

“Está claro que la acción fue determinante y cambió el devenir del partido. Son factores que influyen en los estados de ánimo de los jugadores, del contrario y del estadio. Era un momento después de una hora de control. Estábamos más cerca del 0-2 que del 1-1. Eso le dio creencia al Madrid y estuvimos muy expuestos. Nos fuimos del partido y lo pagamos caro”.

Paredes

“Paredes venía sin competir. El Real Madrid había arriesgado y hasta ese momento todo estaba bien. Cuando se pierde siempre se puede hacer algo diferente”.

Mal rendimiento

“Yo creo que si la acción de Benzema es falta estaríamos hablando de otra cosa. Lo que pasó pasó y cambió el transcurso del partido. No quiero utilizarlo como excusa, pero es la realidad”.

Falta al portero

“¡Qué vergüenza! Hay una falta sobre Donnarumma en el primer gol. No es posible no hablar de este grosero error. No es posible que esto suceda en 2022. El primer gol del Real Madrid ha cambiado el partido. Me pregunto qué hace el VAR porque hay falta. Es una pena, cuando ves la acción, es falta. Después de eso, el partido cambió. Durante 60 minutos dominamos, ese gol lo cambió todo».

Segundo gol

“Es una situación del juego. Haber cometido una falta táctica podría haber evitado el gol, sí”.