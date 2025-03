De Paul: «No juega Bellingham pero son el Real Madrid y saben competir la Champions»

Atlético y Real Madrid rezuman a Champions. Lo sabe De Paul, que ha comprendido el significado del derbi desde que se alistó en las filas rojiblancas. La cita del Bernabéu se le presenta en su mejor momento al argentino, que ha cambiado los pitos de inicio de temporada por aplausos.

«El equipo está muy bien, con mucha ilusión y ganas de jugar este tipo de partidos. Sabemos a que equipo nos enfrentamos, pero tenemos mucha ilusión. Personalmente estoy contento, queda mucha temporada. Las evaluaciones se hacen a final de temporada», explicó Rodrigo De Paul.

El Madrid se presentará en el Bernabéu con la baja capital de Bellingham. «La clave la tiene que decir el entrenador, pero obviamente que la baja de Bellingham es importante. Aunque son el Real Madrid, tienen jugadores con mucha jerarquía y saben jugar este tipo de competiciones. Tenemos que jugar concentrado sabiendo que va a ser una eliminatoria de mucho desgaste físico y mental», aseguró De Paul.

«Creo que el equipo viene preparando muy bien los partidos. Intentamos sacar provecho de las rivalidades del rival. Ojalá que mañana podamos hacerlo dentro del terreno de juego y traernos un gran resultado. El desgaste mental no tiene que ver con lo que se hable externamente, sino con lo que el equipo va a enfrentar. Hay una ilusión por parte de los dos equipos. El partido es de esas batallas que a uno le encanta jugar», sostuvo De Paul.

El argentino se centra en el día a día. «Siempre creo que el siguiente partido es el más importante. El valor se lo daré cuando acabe mi carrera o las temporadas. No hay otra cosa que no sea eso. Entiendo que la energía debe ir hacia el siguiente partido, es el mayor reto que tengo. El de mañana es el partido más importante de todos».

De Paul ha cambiado el sentir de la afición rojiblanca con él. «Siempre me sentí importante, me hicieron sentir importante. Todos los roles tienen un peso. Nuestra mayor fuerza es el grupo. Ningún rol es más importante que otro. Lo creo así, asumo lo que me toca. Me encanta que me exijan, creo que puedo dar mucho más. La única manera de conseguirlo es trabajando».

No obstante, De Paul mantiene la ambición de seguir creciendo. «Siempre considero que el mejor nivel está por llegar. Trabajo para ello. Estoy en un club en el que me encanta estar y cuyos valores me representan. Vivimos en un clima de armonía y trabajo. Tenemos un mensaje claro en el que todos coincidimos. Disfruto del hoy».