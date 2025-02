El Real Madrid llegará en cuadro a El Sadar de Pamplona este fin de semana. David Alaba y Antonio Rüdiger continúan con sus procesos de recuperación y Carlo Ancelotti sigue sin defensas sanos, salvo Raúl Asencio, para esta jornada de Liga, por lo que continúa la emergencia atrás. El técnico italiano tendrá que reinventarse de nuevo para salvar la papeleta en Pamplona a la espera de recuperar jugadores para la vuelta contra el Manchester City.

Los blancos visitan un campo siempre complicado como es el de Osasuna y lo hacen con la defensa en cuadro. Asencio es el único central disponible que tiene el Real Madrid para este partido. Todo apunta a Tchouaméni repetirá en el eje de la zaga junto al canterano, ya que Rüdiger todavía no está listo para volver. El alemán tuvo que abandonar el partido contra el Espanyol antes de tiempo, y las pruebas determinaron que sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Por su parte, Alaba continúa recuperándose de la lesión en el aductor de la pierna izquierda. El austriaco, que fue convocado contra el Espanyol, le determinaron una lesión que le tendría de baja entre 3 y 4 semanas. Ninguno de los dos ha saltado esta semana al césped como era de esperar y apuran sus opciones para estar en la vuelta contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu. El que más opciones tiene de estar es Rüdiger, mientras que al ex del Bayern se le espera para el duelo de Liga contra el Girona.

Las lesiones están golpeando fuerte al Real Madrid en defensa esta temporada. Éder Militao fue el primero en caer. El brasileño sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha, por lo que no se le espera hasta la próxima temporada. Poco después cayó Dani Carvajal, también por una rotura de los ligamentos cruzado anterior, ligamento colateral externo y del tendón poplíteo en su pierna derecha. A Ancelotti no le ha quedado más remedio que tirar de la cantera, ya que Vallejo no cuenta para él.

Así, la defensa del Real Madrid para el partido en Pamplona de este sábado será la misma que en Mánchester, con la duda del lateral izquierdo. A Ancelotti no le queda otra que poner a Fede Valverde en el lateral derecho -ante las bajas de Carvajal y Lucas Vázquez- y a Asencio y Tchouaméni en el centro de la defensa. Ya en el lateral izquierdo podrá elegir entre los dos jugadores que tiene desde inicios de temporada: o Ferland Mendy o Fran García.

Un partido clave en Pamplona para el Real Madrid

Tras el subidón de la remontada al Manchester City en el Etihad, el Real Madrid regresa a la Liga, donde es líder, pero con tan sólo un punto de diferencia sobre el Atlético de Madrid y dos con el Barcelona. Y eso obliga a no bajar la guardia y al estar igual de concentrados que en Champions. Cualquier tropiezo le puede costar caro a un Real Madrid que jugará antes que sus dos rivales por el título, ya que el Atlético lo hará inmediatamente después que ellos (sábado, 18:30 horas, ante el Celta en el Metropolitano), mientras que el Barcelona disputará su encuentro de Liga ante el Rayo Vallecano en Montjuic el lunes (21:00 horas).