El padre de Kvaratskhelia insiste en el sueño de su hijo: fichar por el Real Madrid

Badri Kvaratskhelia, padre de Khvicha Kvaratskhelia, volvió a insistir en el deseo de su hijo: vestir en algún momento la camiseta del Real Madrid. El georgiano del Nápoles ha cuajado una temporada brutal. Con 14 goles y 14 asistencias ha sido el hombre más importante del cuadro napolitano junto a Victor Osimhen en la conquista del Scudetto.

Con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, el entorno del futbolista vuelve a insistir en su sueño. «Es un profesional y quiere lograr sus objetivos paso a paso, poco a poco. Así que su primer objetivo es el próximo partido de Liga, Champions o selección. Pero sus sueños, sus principales objetivos, son ganar la Champions, jugar en el Real Madrid y llegar a los mejores torneos internacionales con Georgia: Europeos, Mundiales o ambos», señaló su padre.

Por su parte, el Nápoles quiere quedarse como sea con uno de sus mayores activos. Los de Luciano Spaletti están consolidando un buen proyecto a largo plazo y, tras ganar la Liga y llegar a cuartos de Champions, buscarán seguir imponiéndose como el equipo más fuerte de Italia, y trasladar ese predominio a Europa. Es por ello que tienen la intención de renovar cuanto antes su contrato, que acaba en 2027.

El Real Madrid no está interesado

Sin embargo, el Real Madrid no está interesado por el momento en el georgiano. El club blanco no va a fichar a ningún futbolista que pueda eclipsar a Vinicius, y Kvaratskhelia juega en su misma posición. Además, en Chamartín están convencidos de que el brasileño es el delantero ideal para liderar al equipo desde el extremo izquierdo.

De hecho, esta no es la primera vez que el Real Madrid dice niega un ofrecimiento para reforzar la delantera. Ya pasó el verano pasado con Rafael Leao. Un jugador que también ha seguido el club blanco, pero por el que no harán ningún esfuerzo ya que no tiene hueco. El portugués, al igual que el georgiano, también ataca por la banda zurda, una demarcación que es propiedad de Vinicius. Jorge Mendes, su agente, lo ofreció, pero la respuesta fue negativa.