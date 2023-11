El debut de Arda Güler con el Real Madrid puede ser ante el Rayo Vallecano. O no. En estos momentos, en la entidad madridista no saben cuándo debutará el turco con el equipo blanco. Lo que sí tienen seguro es que lo hará cuando esté al cien por cien y no corra riesgo de recaída.

Dentro del vestuario del Real Madrid hay teorías para todos los gustos. Están los que creen que le vendría bien, como mínimo, entrar en la convocatoria y, dependiendo de cómo vaya el duelo, tener incluso algún minuto este sábado. Otros, por otro lado, creen que no hace falta correr lo más mínimo, teniendo en cuenta que por delante los de Ancelotti tienen dos partidos más en casa, además del que les medirá al Rayo.

«Yo ahora mismo no le veo, pero no está descartado», aseguran a OKDIARIO fuentes del vestuario. La realidad es que hasta el sábado, cuando el Real Madrid lleve a cabo el último entrenamiento previo al duelo contra el Rayo Vallecano, no se tomará una decisión definitiva.

Una lesión inoportuna

Hay que recordar que Güler el pasado 26 de septiembre, cuando ya estaba listo para jugar después de superar una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha que tuvo durante la pretemporada, sufrió un nuevo contratiempo en forma de lesión. Durante un entrenamiento se lesionó el músculo recto anterior izquierdo.

En el club reconocieron que había tenido muy mala suerte. Güler ya estaba totalmente recuperado de su lesión en la rodilla e iba a entrar en la convocatoria para el duelo contra Las Palmas. De hecho, iba a tener opciones de ser de la partida si el partido hubiese ido bien para los intereses madridistas, pero finalmente tuvo que esperar.

Los primeros plazos de los servicios médicos del Real Madrid diagnosticaron un tiempo de baja de un mes, por lo que siempre ha apuntado al duelo contra el Rayo Vallecano que se jugará en el Santiago Bernabéu el primer fin de semana de noviembre, pero nadie correrá el más mínimo riesgo con un jugador que sigue demostrando su potencial cada vez que toca una pelota.

«Güler marcará diferencias»

En el Real Madrid se han quedado deslumbrados con la calidad de Güler desde que aterrizó en Valdebebas. «Marcará la diferencia», asegura. El turco todavía no ha podido demostrar que es muy bueno, pero los que le han visto en el día a día reconocen que su físico está por hacer.

A sus 18 años todavía tiene que evolucionar su cuerpo. Por ello, se le mima para que no haya ningún contratiempo. Como pasó con Vinicius o Rodrygo, los preparadores físicos del conjunto blanco se centrarán en que gane músculo para poder rendir al máximo nivel en el fútbol de élite.

A pesar de estos contratiempos, en el Real Madrid están encantados con Güler. El club está convencido de que ha acertado dándole cabida en el primer equipo desde el primer momento, Ancelotti está seguro de que será un futbolista muy importante que sume calidad y sus compañeros, en especial los más veteranos como Kroos, también se deshacen en elogios hacia el joven jugador turco.