Pachuca no olvida: busca la revancha ante el Real Madrid seis meses después

Por segunda vez en su historia, Real Madrid y Pachuca cruzan sus caminos. Y, casualidades de la vida, estos dos encuentros se disputaron durante esta presente temporada. En diciembre, los mexicanos y los merengues ya se habían visto las caras en la final de la Copa Intercontinental. El cuadro blanco se llevó el trofeo en el Lusail Stadium de Catar, con un contundente triunfo (3-0).

El antiguo Mundial de Clubes ha sido reemplazado por la nueva Copa Intercontinental. En Doha, el Real Madrid aguardaba en la final a tres campeones que lucharon intensamente por la oportunidad de enfrentarse a los blancos. Se trataba del campeón de la Copa Libertadores (Sudamérica), el de la Liga de Campeones de la Concacaf (Centroamérica) y el de la Liga de Campeones de la CAF (África). Tras superar al Botafogo brasileño y al Al Ahly egipcio, el Pachuca fue el equipo que finalmente se ganó el derecho de retar a los merengues en la gran final.

No obstante, los Tuzos fueron arrollados por Vinicius, Rodrygo y Mbappé. El ‘7’ del Real Madrid se llevó el MVP del encuentro tras marcar y asistir. Kylian también había logrado dicha hazaña, pero el carioca fue el elegido. Con el 3-0 final, los blancos levantaron su sexto ‘Mundial de Clubes’, o su cuarta ‘Intercontinental’, como quieran llamarlo.

Un Real Madrid-Pachuca que sabe a revancha

Este domingo a las 21:00 hora peninsular, el Pachuca tendrá su oportunidad de ‘vengarse’. En el Bank Of America Stadium de Charlotte, los centroamericanos tienen la obligación de derrotar al Real Madrid si quieren seguir vivos en el Mundial de Clubes. Tras ser derrotados por el Salzburgo (1-2), a los hombres de Jaime Lozano solo les vale ganar para mantener intactas sus esperanzas de pasar a la siguiente ronda.

Por su parte, el Real Madrid llega algo presionado tras empatar contra el Al Hilal, pero el equipo madridista tiene sed de victoria, sobre todo Xabi Alonso. Después de haber titubeado en Miami contra Simone Inzaghi, ahora toca probar lo que es ganar siendo el técnico de Chamartín. Una derrota, o incluso un empate, pondría seriamente en peligro la aventura merengue por Estados Unidos. La obligación es ganar.

Ambos llegan con grandes cambios

Los dos equipos llegan con muchos cambios. Primero, en los banquillos. En Catar, Carlo Ancelotti y Guillermo Almada eran los técnicos presentes. El italiano acabó la temporada liguera antes de dar paso a Xabi Alonso para el Mundial de Clubes. Por su parte, el Pachuca comunicó la salida del ‘Profe’ Almada después de que los Tuzos caigan contra el Club América en cuartos de final de la Liguilla Clausura de México.

Por ende, tanto Xabi Alonso y Jaime Lozano llevan un único partido al mando de sus respectivos equipos. Los cambios también se sentirán en las alineaciones. Respecto al once alineado en la final de la Intercontinental y el primer once de Xabi Alonso, se observan un total de cinco cambios. Huijsen y Asencio fueron los patrones de la zaga (Rüdiger-Tchouméni en Catar), Trent Alexander-Arnold ocupó el costado derecho de Lucas Vázquez, Tchouaméni asumió el rol de pivote ya que Camavinga todavía no está listo, y Gonzalo lideró el ataque tras la gastroenteritis aguda de Kylian Mbappé.

Jaime Lozano se presenta también con cinco cambios. La zaga, como en el Real Madrid, está totalmente renovada: Bauermann-Pereira ahora, Micolta-Barreto en Catar. En el centro del campo, Palavecino se unió a Montiel y Pedraza. Y en ataque, Salomón Rondón sigue liderando el ataque, aunque ahora está respaldado por Kenedy y Alexei Domínguez.