Owen ataca a Bellingham: «No será mejor que Gerrard o Lampard en el corto plazo»

El inicio de temporada de Jude Bellingham con el Real Madrid está siendo inspirador. El inglés ha aterrizado como en casa desde el primer día y está demostrando ser un futbolista superlativo, clave tras la marcha de Karim Benzema. En 21 partidos este 2023 con el conjunto blanco ha sumado 17 goles y cinco asistencias, números de superclase sin ser el referente ofensivo del equipo. Pero los números de Bellingham parecen no valerle a Michael Owen.

Uno de los ingleses que alzó el Balón de Oro, uno de los que firmó por el Real Madrid, el ya ex jugador Michael Owen ha querido bajar de la nube a Bellingham ante los numerosos piropos que está recibiendo el de Stourbridge durante estos meses. Para el ex futbolista, Jude aún no está al nivel de otras grandes leyendas del fútbol inglés pese a que el joven madridista, a sus 20 años, está ahora mismo cotizado como uno de los jugadores más caros del mundo al mismo nivel que Kylian Mbappé o Erling Haaland.

«Aunque gane La Liga, la Champions e incluso la Eurocopa no será mejor que Gerrard o Lampard en el corto plazo. No estará en su liga», decía contundente Owen cuestionado por el excelente estado de forma que está mostrando Bellingham en sus primeros meses en el Real Madrid, donde está acaparando todas las miradas y su adaptación ha sido tan rápida como sorprendente.

Para Owen, ex del Real Madrid, Bellingham aún tiene que hacer mucho y durante más tiempo en su carrera para comer en la misma mesa que otras dos leyendas del fútbol inglés como son Steven Gerrard y Frank Lampard, los cuáles no sólo marcaron una época como capitanes en el Liverpool y el Chelsea, sino que fueron parte clave en el centro del campo de la selección inglesa durante más de una década.

Ambos futbolistas lograron títulos importantes durante su carrera tanto a nivel internacional como nacionales, desde Champions League a la Premier League, posiblemente dos de los títulos más difíciles del panorama futbolístico. No cabe duda que Bellingham aún tiene mucho camino que recorrer y mucho que demostrar a todos los niveles, pero recordemos que el futbolista es el actual líder del 14 veces campeón de Europa a sus 20 años.

En cualquier caso, pese a la crítica de Owen, el ex jugador no pone en duda el nivel futbolístico que está demostrando hasta el momento Bellingham con el Real Madrid y deja claro que si éste consigue levantar los grandes títulos esta temporada, no duda en que «el Balón de Oro sí que lo ganaría y merecidamente», como asegura en declaraciones a Boyle Sports, título que levantó él en 2001 imponiéndose a Raúl González y Oliver Khan tras ganar la UEFA con el Liverpool.

Owen llegó al Real Madrid en 2004, con 25 años, donde disputó 45 partidos con la elástica blanca y logró 16 goles, cabe destacar que sólo 26 de aquellos encuentros fueron como titulares. Tras acabar aquella temporada, se marchó rumbo al Newcastle donde estaría cuatro años, firmaría por el Manchester United y acabaría colgando las botas en 2013 con el Stoke City.

Los números de Bellingham

Los números de Jude Bellingham con el Real Madrid en este primer tramo de la temporada dejan pocas dudas de la capacidad de adaptación del inglés y de cómo está liderando al equipo desde el minuto uno. 16 partidos de Liga, 13 goles y dos asistencias. Promedia un gol cada 106 minutos, 0.8 por partido con un promedio de conversión de sus tiros del 35%. De hecho, casi duplica su expectativa de goles (7.20).

En Champions League sus números son similares. Cinco partidos, cuatro goles y tres asistencias. Promedia un gol cada 112 minutos, 0.8 por partido con un promedio de conversión del 25% de sus tiros (hace gol cada cuatro tiros). También mejora con creces su expectativa de gol (2.52).