Mientras en Valdebebas tratan de digerir el batacazo del Emirates, Carlo Ancelotti es plenamente consciente de que el próximo miércoles se juega mucho más que la presencia del Real Madrid en las semifinales de la Champions. Para ello, deberá remontar el 3-0 que el Arsenal les infligió en el partido de ida. De no hacerlo, algo bastante probable, el futuro del entrenador italiano estará muy cuestionado.

La cúpula del Real Madrid tiene claro que Ancelotti no seguirá la próxima temporada si no es capaz de ganar un gran título. Es decir, Liga o Champions. De hecho, ni siquiera conquistándolo está claro que el italiano vaya a cumplir el año de contrato que le resta, pero lo que sí es seguro es que de no tocar un metal de peso, habrá cambio en el banquillo madridista de cara a la próxima temporada.

Por ello, Ancelotti se juega mucho el próximo miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. El Arsenal visitará el estadio Santiago Bernabéu con una merecida y cómoda renta, pero una remontada permitiría al italiano vivir tranquilo hasta, como mínimo, final de temporada.

¿Qué pasaría en caso de debacle?

Si el Real Madrid cae contra el Arsenal en los cuartos de final de la Champions y se descuelga de la batalla de la Liga, donde está a cuatro puntos del Barcelona, a los blancos sólo les quedaría pelear por una Copa del Rey cuya final se disputará el próximo 26 de abril en el estadio Olímpico de La Cartuja. Ancelotti estaría obligado a ganar este encuentro si no quiere ser cesado incluso antes de que finalice la temporada.

La temporada del Real Madrid es inusual con la celebración del Mundial de Clubes. Por ello, si los blancos se quedan sin opciones de pelear por ningún título el 26 de abril, es probable que desde las oficinas de Valdebebas se tomen decisiones respecto al banquillo. Es decir, Ancelotti tendría muy complicado acabar la temporada.

Para ello, los blancos tienen varios planes preparados. El que siempre suena es Santiago Solari, que ya asumió el papel de primer entrenador entre finales de 2018 y principios de 2019, pero no es el único. Hay voces en Valdebebas que verían con buenos ojos ascender a Arbeloa, actual entrenador del Juvenil A. Al tercer filial madridista sólo le queda el objetivo de la Copa de Campeones, pero el exjugador madridista está muy bien valorado y desde la entidad madridista hay quien le ve como el indicado para ser el puente entre Ancelotti y el nuevo entrenador, que llegaría tras el Mundial de Clubes. Este nuevo técnico sería, si nada se tuerce, Xabi Alonso, aunque nada se puede dar por seguro en estos momentos.