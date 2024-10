Objetivo Clásico para Brahim

Brahim Díaz estará al cien por cien para el Clásico que se celebrará el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti podrá tener un refuerzo de lujo ante el Barcelona. Un jugador que esta temporada está llamado a sumar muchos minutos de calidad, dando descanso a los supuestos titulares, pero también mejorando el equipo en momentos puntuales. Es decir, lo que hizo la temporada pasada pero de una manera más habitual.

Los que mejor le conocen aseguran que Brahim ya podrían haber jugado contra el Celta, pero los preparados del Real Madrid tienen unos plazos que no van a romper a estas alturas de la recuperación. Ya no merece la pena correr más de la cuenta y poder precipitarse. Por ello, el plan es que vuelva contra el Barcelona, aunque a estar alturas no se puede descartar que esté en la convocatoria para el encuentro contra el Borussia Dortmund, aunque no es la idea.

Desde el Real Madrid están alucinando con la genérica de Brahim, que ha sido capaz de devorar todos los plazos de recuperación. En el club le esperaban para 2025, mientras que terminará volviendo mucho antes de lo esperado. «Ha sorprendido a todos», aseguran.

Por lo tanto, aunque el lunes quiere entrenar con el grupo y se siente muy bien físicamente, con unos parámetros que están impresionando a todos los preparadores físicos del club, la idea es que tanto el domingo como el lunes continúe con su plan de recuperación y sea tras el partido contra el Dortmund cuando empiece a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros.

Un jarro de agua fría

La lesión que sufrió Brahim Díaz en el Reale Arena el pasado 14 de septiembre fue un jarro de agua fría para el Real Madrid. El malagueño sufrió un pinchazo a los 17 minutos de partido en el abductor largo de la pierna derecha. Tras realizar una arrancada en tres cuartos de campo que finalizó con un pase en profundidad hacia Mbappé que acabó en nada, el madridista sintió un pinchazo del que no se pudo recuperar. Al irse al banquillo, el jugador mostró claras muestras de dolor y Ancelotti se interesó por un estado físico que preocupó mucho al madridismo. El madridista se quedó en el banquillo viendo el final de la primera mitad junto al resto de los suplentes.

Horas después de la lesión, Brahim se sometió a pruebas médicas y se confirmó que sufría una lesión que le iba a tener, en principio, tres meses apartado de los terrenos de juego. Es decir, el atacante se iba a perder todo lo que restaba de 2024 y no iba a regresar hasta enero de 2025. Ha quedado demostrado que el malagueño tenía otros planes.

La importancia de Brahim

Brahim Díaz se ha convertido en el año y unos meses que lleva asentado en la plantilla del Real Madrid en un jugador capital dentro del vestuario. Un futbolista querido por absolutamente todos, que une, suma y genera un grandísimo ambiente. Para Ancelotti es un jugador muy importante por todo lo que suma. Una sonrisa eterna, una profesionalidad ejemplar y la intención de hacer equipo. Para sus compañeros, también es clave.

Todos quieren a Brahim y el malagueño es el amigo de todos. Mantiene una relación excepcional con Arda Güler, Valverde o Bellingham, entre otros. Incluso, no ha tardado en conectar con Mbappé. Achraf, amigo de ambos, ha unido a dos jugadores que hacen piña en la caseta madridista.

Brahim sabe inglés y esto le acerca al ala más internacional del vestuario del Real Madrid. Por ejemplo, Valverde explica que hace de traductor cuando comparten momentos con Arda Güler. El uruguayo habla español y el turco inglés, por lo que el internacional marroquí es clave a la hora de que la comunicación entre ambos fluya.

Brahim tiene un papel muy importante dentro de ese vestuario con el turco, que esta temporada está en una situación parecida a la suya. Le está costando tener unos minutos que poco a poco irán llegando, como le sucede al andaluz. El otomano lleva peor esta situación y su frustración es mayor, pero el internacional marroquí, con el que mantiene una grandísima amistad, le escucha, tranquiliza y aconseja siempre inculcándole que debe trabajar y no bajar los brazos.