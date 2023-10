Los números lo dejan claro: Sergio Ramos fue más perjudicado por los árbitros con el Real Madrid

Una tarjeta amarilla en cuatro partidos con el Sevilla en este inicio de temporada de Sergio Ramos en su vuelta a casa. El camero vivió en Eindhoven uno de esos partidos en los que «te quedas con cara de tonto», como él mismo mencionó tras el partido en el que el cuadro andaluz acabó empatando, 2-2, ante un PSV que marcó en el 95′ y que les deja con sólo dos puntos tras las primeras dos jornadas de Champions League. El arbitraje de Daniele Orsato tiene mucha culpa de ello.

Con todo lo sucedido en el templo del PSV, y tras las primeras semanas de competición, en Sevilla se comenzó a deslizar y poner en el foco a Sergio Ramos, por las faltas señaladas, por si el jugador creía que tendría la misma permisividad que tuvo en otros equipos, en clara alusión al Real Madrid, aunque en este tipo de situaciones, cuando la polémica se dispara y cuando hasta desde sala de prensa se le pregunta al propio Mendilibar, los datos están ahí para dar con la verdad.

«¿Cree que a Sergio Ramos le puede estar pesando que esté todavía jugando y piense que le arbitran con un escudo que ya no lleva?», fue la pregunta que le hicieron a Mendilibar tras el 2-2 entre el PSV y el Sevilla, algo que con notable talante: «Eso lo has dicho tú, ahí queda, no tengo nada que decir a eso».

Y tenía razón el entrenador sevillista, ahí queda porque los datos ofrecen un discurso muy diferente al que se intentó plantear tras el partido. Sergio Ramos, en su larga etapa en el Real Madrid, sufrió de media un mayor número de amonestaciones que durante sus etapas en cualquier de los otros equipos, ni en Sevilla ni en París, incluso ni con la selección española.

Sergio Ramos con el Real Madrid

En los 671 partidos que disputó Sergio Ramos con el Real Madrid, además de sus numerosos títulos, los 101 goles y 40 asistencias, también 229 amarillas, una casi cada tres partidos (2,93). El ex madridista promedió una amarilla cada 256 minutos mientras que fue expulsado en 26 ocasiones, una media de una roja cada casi 26 partidos.

Sin embargo, sus números son muy diferentes con el resto de clubes. Con el Paris Saint Germain, en 58 partidos vio tan solo siete amarillas y fue dos veces expulsado, dejando una media de una amarilla cada casi 649 minutos y una expulsión cada casi 30 encuentros.

En el Sevilla, entre su etapa inicial de joven y estos primeros encuentros, suma 53 partidos en los que ha visto 12 amarilla y aún no ha sido expulsado. Supone una amarilla cada 362 minutos, un número muy inferior al que vivió durante su larga etapa de blanco, donde recordamos que veía una cada 256 minutos.

De hecho también con España son números muy inferiores. En 180 partidos como internacional sólo vio 24 amarillas y jamás fue expulsado. El dato deja una media de una amarilla cada casi 572 minutos.

Ramos fue mucho más amonestado de media durante su etapa en el Real Madrid que durante cualquier otra etapa, desmontando cualquier relato que se haya planteado con él y su relación con los árbitros y su permisividad. Las datos están ahí, sólo hace falta echarles un vistazo.