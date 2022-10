El Real Madrid ganó 3-1 al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu con goles de Benzema, Valverde y Rodrygo. Los blancos supieron leer el partido para ganar a los azulgranas, y el principal culpable de esto fue Toni Kroos. El alemán tuvo fases del partido extraordinarias y de un nivel superlativo. Se jugó a su antojo y fue el mejor.

Lunin – BIEN

Titular en todo un Clásico. La lesión de Courtois le permitió vivir una experiencia única. En el primer tiro a puerta, lejano de Raphina, blocó sin problemas. Vio peligrar su portería con un disparo a placer de Lewandowski que, sin saber muy bien como, la mandó por encima del larguero. No obstante, el polaco estaba en fuera de juego. Ancelotti le pidió que tuviese más calma a la hora de sacar la pelota. Demostró frialdad jugando con los pies. Poco pudo hacer en el gol de Ferran Torres.

Carvajal – BIEN

El dueño del lateral derecho. Con Valverde por delante vivió mucho más tranquilo. Tuvo la siempre complicada papeleta de parar a Dembélé. Luchó el balón que terminó en gol de Valverde. En el tramo final dejó su sitio a Rüdiger.

Militao – BIEN

El brasileño cada partido crece un poco más. Ya es uno de los mejores en su posición. Tuvo buenas peleas con Dembélé y Lewandowski

Alaba – BIEN

El jefe de la defensa madridista. Perfecto en la posición y guiando a sus compañeros.

Mendy – BIEN

Comenzó muy bien su partido jugando en defensa y, sobre todo, en ataque, donde generaba peligro. Con el bajón del Real Madrid empezó a sufrir su costado con las entradas de Sergi Roberto y Raphina, aunque casi siempre salió victorioso. Dio el pase a Valverde antes del segundo gol. No estuvo todo lo atento que debía a Ferran Torres en el gol del Barcelona.

Tchouaméni – BIEN

Primer Clásico oficial del francés, que es fijo para Ancelotti. Una pérdida suya provocó una buena oportunidad del Barcelona. Con el paso de los minutos fue creciendo. Perfecto en el segundo gol madridista prolongando a Mendy.

Modric – BIEN

Titular en el centro del campo como no podía ser de otra manera. Le costó aparecer en algunos momentos, aunque fue clave en el 2-0 sacando el balón. Vio una amarilla que encendió a la grada. En medio de una tremenda ovación del Bernabéu, dejó su sitio en el campo a Camavinga en el minuto 78.

Kroos – SOBRESALIENTE

El termómetro del Real Madrid. Dio un extraordinario pase a Vincius en el gol de Benzema. Cuando los blancos empezaron a sufrir, pidió la pelota para recuperar el mando del encuentro y su equipo recuperó el puso del duelo. Partidazo descomunal del alemán.

Valverde – NOTABLE

Le tocó abandonar la posición de interior para regresar a la banda derecha. Muy pendiente de ayudar a Carvajal vigilando a Dembélé. En la primera que tuvo no se lo pensó y desde la frontal sacó un derechazo que acabó en gol.

Vinicius – NOTABLE

La primera ocasión madridista fue suya con un disparo que se marchó a córner. Antes, intentó una filigrana con Koundé que acaba en nada. Tuvo mucha culpa del gol de Benzema y del de Valverde, ya que él peleó la pelota que terminó forzando el error de Eric García. Vio la única amarilla de la primera mitad por protestar. En el tramo final fue cambiado por

Benzema – NOTABLE

Un día antes de tener que ir a París a recoger su primer Balón de Oro, tuvo una cita en el estadio Santiago Bernabéu para disputar todo un Clásico. El capitán madridista quería poner punto final a una sequía goleadora que se alargaba desde el mes de agosto y en la primera oportunidad que tuvo lo consiguió. Tras una gran jugada de Vinicius, que terminó estrellando el balón en el pecho de Ter Stegen, el rechazo le cayó al francés y falló para abrir el marcador. Al comienzo de la segunda mitad volvió a batir al meta alemán, pero el tanto quedó anulado por un fuera de juego previo. Dejó su sitio al final a Asensio.

Camavinga – APROBADO

Entró por Modric en el minuto 79. Aportó frescura y físico en el centro.

Rodrygo – NOTABLE

Saltó en el tramo final y tiene ángel. Provocó un penalti que el mismo transformó para sentenciar el Clásico.

Asensio – SIN TIEMPO

No tuvo tiempo para demostrar mucho en el rato que jugó.

Rüdiger – SIN TIEMPO

El nuevo héroe del madridismo. Con su máscara jugó los minutos finales.

Ancelotti – NOTABLE

Dijo en la previa que no iba a hacer experimentos y no falto a su palabra. Apostó por el once de París con Lunin y Tchouaméni. Supo leer el partido, pidió a clama a sus jugadores en algunas fases y terminó ganando el duelo a Xavi.