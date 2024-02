En la NFL alucinan con el Real Madrid: «El Bernabéu nos dejó boquiabiertos»

La NFL anunció este viernes que el estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, será la sede de un partido de la mejor liga de fútbol americano del mundo en 2025. Será la primera vez en la historia que se disputara un encuentro de esta competición en España. Durante la rueda de prensa de este anuncio, la NFL reconoció que se quedaron «boquiabiertos» al ver el nuevo estadio del Real Madrid. Los organizadores alucinaron con la reforma del coliseo madridista.

Peter O’Reilly, Vicepresidente Ejecutivo, Club Business & League Events de NFL, desveló las impresiones que se llevaron cuando visitaron el reformado estadio del Real Madrid durante un partido de Champions League: «Obviamente hemos estado en conversaciones por más de un año, sobre el potencial de esta oportunidad. Tuvimos la oportunidad, algunos de nosotros, de poner los pies en el césped del Bernabéu, en su nueva forma, durante un partido de la Champions League, y quedamos boquiabiertos con la transformación del estadio que Santi, Emilio y el presidente Florentino Pérez han hecho. Así que, ha sido una buena relación, recientemente sellada».

Después, el mandatario estadounidense elogió el césped del Bernabéu: «Es importante asegurarnos de que no solo tenemos un gran estadio para los aficionados sino también para los jugadores. Creemos que la superficie del terreno de juego, el césped natural del Bernabéu es de clase mundial. Obviamente continuaremos trabajando con ellos en este año y medio que tenemos para asegurarnos, como en cada estadio al que vamos. Tenemos que hacer un juicio en términos del campo. Pero nuestro equipo de campo tiene plena en confianza en el césped, incluyendo la increíble tecnología que tienen para mantener ese césped».

Cuando le preguntaron por la posibilidad de jugar en Barcelona, O’Reilly aprovechó para volver a elogiar al Real Madrid por la reforma de su estadio, que aseguró es «de clase mundial»: «Estamos centrados en nuestra asociación el Real Madrid. Como he dicho antes, hay otras grandes ciudades y otros grandes estadios, y de alguna manera creo que has contestado la pregunta en tu pregunta en términos de la importancia de tener un estadio de clase mundial renovado. Ciertamente ese es un factor relacionado con cualquier conversación con el Barcelona, ya sea ahora o en el futuro. Esta (la asociación con el Real Madrid) es una situación donde tenemos un estadio de clase mundial renovado, un gran socio y una ciudad increíble detrás».

Las estrellas de la NFL celebran la alianza

Algunas de las estrellas de la NFL han celebrado el acuerdo entre la NFL y el Real Madrid para jugar un partido de la liga en el Santiago Bernabéu en 2025. Uno de ellos fue Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs y pareja de Taylor Swift, que en la previa de la Super Bowl reconoció que «será épico, legendario, una oportunidad única en la vida».

«Qué bueno, es increíble. Será épico, legendario, una oportunidad única en la vida. Voy a ir a hablar ahora mismo con Clark Hunt (presidente de los Chiefs) para que acepte la oferta», comenzó diciendo entre risas. «Cualquier oportunidad que tengas de salir de los Estados Unidos para jugar, serías tonto si no la tomases. Me lo pasé muy bien en Alemania este año, también he jugado en México y en Londres. Los aficionados son eléctricos fuera de Estados Unidos, les agradecemos que nos sigan cada semana. Si los Chiefs juegan en España, baby, nos aseguraremos de pasarlo bien», agregó al ser preguntado sobre si le gustaría jugar en Madrid.