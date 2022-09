Neymar: «Rüdiger da miedo»

Neymar ha compartido sus impresiones sobre el defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger. El delantero brasileño del París Saint Germain no duda en considerar al alemán como uno de los mejores defensas del mundo y ha señalado la que para él es su principal virtud: el temor que hace sentir a sus rivales. «Da miedo», aseguró Neymar. El brasileño también definió con una sola palabra a otros jugadores del Real Madrid y del panorama mundial.

Ha sido una de las incorporaciones en el Real Madrid de este verano, la llegada de Antonio Rüdiger, procedente del Chelsea y que venía a coste cero tras acabar contrato con los blues. El alemán, con dilatada experiencia en el fútbol internacional, aterrizó en el Santiago Bernabéu para ser una pieza importante en la defensa. Corpulento y con una gran potencia, el ex blue sabe bien cumplir con su misión y es uno de los mejores del mundo en su posición.

Así se lo ha reconocido también el propio Neymar, que lo ha incluido en su lista de los mejores defensas. De él, el brasileño ha destacado en una entrevista el temor que desata entre los delanteros. “Me gusta. Es un central que te da miedo. ¡Es muy fuerte y grande! Algunos delanteros se asustan un poco. Yo no, pero creo que muchos delanteros se asustan un poco”, respondía el brasileño cuestionado sobre Antonio Rüdiger.

Rüdiger no fue el único jugador del Real Madrid por el que fue preguntado Neymar en los micrófonos de DAZN, antes del partido que mide al París Saint Germain con el Stade Brestois en una nueva jornada de la Ligue 1. También fue preguntado por Karim Benzema, candidato al Balón de Oro 2022. «Un delantero con clase», respondió el brasileño, sobre el nueve blanco. De Camavinga, centrocampista al que se ha medido tanto en la Ligue 1 como en la Champions, destacó su dureza y calidad.

Neymar se sometió a un rápido cuestionario con muchos nombres propios, no sólo del Real Madrid. Estas fueron sus respuestas: «¿Harry Kane? Inteligente. ¿Benzema? Clásico. ¿Messi? Genio. ¿Cristiano? Genio. ¿Luis Suárez? Genio”, afirmó el brasileño. De estrellas consagradas a futbolistas que vienen pisando fuerte pese a su juventud, de ellos también habló Neymar. “¿Bellingham? Difícil… Calidad. ¿Pedri? Me gusta éste… Clásico. Me recuerda a Iniesta. ¿Nuno Mendes? Tengo mucho que decir sobre Nuno! Fuerza. ¿Musiala? Calidad. ¿Camavinga? Duro… Calidad», concluyó el brasileño.