Neymar: «Para Messi y para mí es especial jugar en el Bernabéu»

Neymar fue el jugador del PSG encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a los parisinos con el Real Madrid. El brasileño comenzó en el banquillo en el Parque de los Príncipes, pero apunta a titular en el Bernabéu. Los franceses afrontan el duelo con la ventaja del gol que hicieron en París.

Lesión

“Ha sido una lesión muy grave, pero estoy recuperado de cabeza y físicamente. Será un gran partido y tenemos que estar todos preparados”.

Un partido para disfrutar».

El partido de nuestras vidas

“Quiero jugar. Es un partido que quiero disfrutar. Son momentos que no van a pasar otra vez. Por eso me prepare mentalmente para ayudar al equipo. Estoy muy contento y feliz para hacer todo por mi equipo. Todos debemos tener una mentalidad muy fuerte para hacer el partido de nuestras vidas”.

Sin partido grandes

«Cuando me quedo fuera de un partido grande me quedo muy triste, pero gracias a Dios estoy de vuelta. Estamos preparados para jugar este partido. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran equipo, pero no nos vamos a quedar atrás. Vamos a defender y atacar lo mejor posible para ganar el partido».

Jugar como un equipo

“Soy el mismo jugador, pero cuando tienes muchos jugadores de calidad delante hay que esforzarse más. Atacamos y defendemos juntos. Somos un equipo y es así como vamos a ganar lo que más queremos, que es la Champions”.

Sin Casemiro y Mendy

“No va a ser fácil. Para mí Casemiro es el mejor medio que hay en su posición. El Real Madrid le echará de menos, pero a nosotros nos da igual. Tenemos que jugar y ganar el partido de la misma forma. Para ellos será un poquito más difícil sin Casemiro y para nosotros mejor que no juegue”.

Opciones

“Un partido entre PSG y Real Madrid siempre va a estar muy igualado. Nunca va a ver un favorito. Tenemos una ventaja, pero la ventaja que tenemos no la debemos tener en la cabeza. Estoy muy feliz por poder jugar este partido y mis compañeros están igual”.

Estado de Mbappé

“Kylian está bien”.

Partido especial

“Para mí y para Leo es especial por todo lo que jugamos en el Barcelona. También para Ramos, que antes era esto su casa. Lo será para todos. Jugar la Champions es especial y te motivas más. Estoy muy contento y con ganas de hacer un gran partido”.

Idea de juego

“Atacamos y defendemos juntos. Vamos a hacer un partido bellísimo, como en París”.

Un gran equipo

“Tenemos un gran equipo. La final de la Champions será en París y para nosotros será increíble. Ahora tenemos más ganas de estar en la final. Tenemos que empezar mañana. Hay que dar otro paso para seguir adelante”.