Modric: «¿Aplausos a Mbappé? El Bernabéu tiene que apoyarnos a nosotros y no a los rivales»

Modric fue el jugador elegido por el Real Madrid para atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos con el PSG en el estadio Santiago Bernabéu. Los madridistas buscan remontar el 1-0 de la ida para estar en cuartos de final de la máxima competición continental.

El Bernabéu

“Va a tener un rol muy importante para nosotros. Para nosotros jugar en casa significa mucho y más un gran partido. La ayuda del público va a ser muy importante para nosotros. Tienen que estar como ante la Real Sociedad. Van a ser importante mañana. El Bernabéu puede jugar un rol muy importante”.

La baja de Casemiro y molestias de Kroos

“Su ausencia va a ser una pena. Sabemos lo que significa para nuestro juego. Tenemos otros jugadores que lo pueden hacer bien como Fede, Camavinga y Kroos, si llegan. Tengo que hacer lo de siempre. Todos tenemos que dar en fase defensiva. Juegue quien juegue lo va a hacer bien mañana”.

Bloque bajo

“Depende de cada partido. Lo importante es lo que el entrenador quiera. Para mí lo más importante es salir con personalidad, buena energía y agresividad. Si hacemos esto tenemos muchas opciones de pasar”.

Dudas de Mbappé

“Ni hemos hablado de eso. Estamos centrados en nosotros. No queremos que nadie se lesiones y espero que Mbappé esté bien. Si está lo hará al cien por cien, ya que si no lo estás no juegas. Estamos concentrados en lo que vamos a hacer nosotros”.

Compartir vestuario con Mbappé

“Todos queremos jugar con grandes jugadores y Mbappé es uno de ellos. Claro que me gustaría jugar con él en mi equipo. Veremos qué pasa en el futuro. Es muy difícil hablar de jugadores que no están aquí, ya que otros equipos se enfadan. No existe jugador que no quiera jugar con él”.

Sistema de juego

“Eso es una pregunta para el míster. Lo que tenemos que hacer es salir al campo con energía y personalidad. El sistema con el que vamos a jugar es una pregunta para Ancelotti. Nosotros tenemos que darlo todo en el campo e intentar pasar”.

Sergio Ramos

“Hablo con él casi todos los días. El Bernabéu le tiene que celebrar con cariño porque es una leyenda de este club y uno de los mejores defensores de la historia. Para mí el mejor defensor que ha pasado por el Real Madrid”.

Invasión de Rusia

“Es un tema muy complicado. Espero que esto se termine cuanto antes porque no hace bien a nadie. Los líderes de estos países espero que lleguen a un acuerdo. La guerra no sirve para nada. Yo he vivido una y no me gusta ver estas imágenes. Es algo terrible y espero que se acabe cuanto antes”.

Forzar a Kroos

“Estos partidos los queremos jugar todos. Si Kroos juega mañana es que va a estar al cien por cien. Ningún jugador va a jugar estando tocado. Si sales al campo tienes que estar al cien por cien”.

Renovación

“No quiero hablar de esto ahora, hay cosas más importantes. Mañana es un partido muy importante y estoy concentrado en eso”.

Recibimiento a Mbappé

“No lo sé. Lo que tiene que hacer el público es apoyarnos a nosotros, no al rival”.

La presión

“Presión tenemos los dos. Ambos quieren pasar. Ellos tienen muchas ganas de ganar la Champions. Lo hacen todo para ganarla y no lo han conseguido. Eso demuestra lo difícil que es. Nosotros ganamos cuatro en cinco años y parecía algo normal, pero es todo lo contrario. Somos dos grandes equipos, nosotros el mejor equipo de la historia del fútbol”.

Camavinga

“Hizo un gran partido el otro día. Es joven y tiene que seguir en esta línea. Lo que me gusta de él es que tiene personalidad y está fuerte. Los veteranos estamos para ayudarle. Lo que tiene que hacer es lo que está haciendo últimamente. No es casualidad que haya hecho un gran partido, entrena muy bien y cada día mejora. Tiene un gran futuro por delante, pero también tiene presente. Ayudará mucho al Real Madrid en el futuro”.

Neymar

«Es un gran jugador. Yo le tengo mucho cariño. Es un peligro para nosotros, como los otros dos. Vuelve de una lesión muy larga, pero con una jugada te puede hacer mucho daño. Es un jugador top mundial. Tenemos que estar centrados en nosotros».