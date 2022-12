Neymar desvela los mensajes de Rodrygo pidiéndole perdón por fallar el penalti

La eliminación de Brasil ha dejado destrozados a todos los integrantes de la canarinha. Rodrygo Goes le ha pedido perdón a Neymar después de perder frente a Croacia por penaltis en los cuartos de final del Mundial de Qatar. El futbolista del PSG estaba dolido tras volver a fracasar en su intento de conseguir el sexto título para su país, y por eso dejó en el aire su regreso a la selección. Neymar hizo públicos los mensajes de Rodrygo y otros jugadores pidiéndole disculpas por fallar el penalti.

La conversación entre el delantero del Real Madrid y el del PSG empieza con un mensaje del 10 de la canarinha: «¡Mulekote! Vengo para decirte que eres un crack… Un honor ser parte de tu trayectoria, oírte decir que soy tu ídolo y ver cómo te conviertes en uno de los más grandes de la historia de Brasil. El penalti solamente lo falla quien lo intenta, yo fallé muchos en mi carrera y aprendí con esos errores, pero nunca he desistido, siempre he buscado mejorar en todo. Me encantas no solo como jugador, sino también como la buena persona que eres. Sigue siendo así, sin cambiar nada y las críticas te harán más fuerte y te acordarás de lo que te dije: «Algún día, traerás una copa a Brasil». Te deseo lo mejor del mundo, desconecta, descansa y vuelve con más fuerza. Estaré aquí para lo que necesites, sin demagogia».

Tras leer este mensaje, Rodrygo le pide disculpas por «retrasar tu sueño» de ganar el Mundial y le pide que siga en la selección para poder conquistarlo juntos en la próxima edición: «Gracias, mi ídolo, por todo, de corazón. Perdón por cualquier cosa y por retrasar tu sueño también. Espero que sigas con nosotros. Así, podremos conquistar juntos (el Mundial), por supuesto, si es lo mejor para ti. Siempre estamos juntos y gracias por el amor».

La estrella de Brasil le quitó hierro al asunto, aunque aseguró en tono de broma que le enseñará a tirar los penaltis. «No te tienes que disculpar de un carajo. ¿Estás loco? Solo falla quien lo intenta y tú eres un crack… Pero ya te enseñaré a tirar (los penaltis). Estamos juntos. Cuídate ahí». «Me va a hacer falta», respondió el madridista sobre lo de aprender a tirar penaltis acompañando el mensaje con emoticonos de risa.

«Volveremos más fuertes»

Rodrygo no fue el único que le escribió. Neymar también compartió los mensajes de Marquinhos y Thiago Silva y después reconoció que «decidí exponer (sin su permiso) los mensajes para ver cuánto queríamos ganar y lo unidos que estábamos. Estos fueron algunos de los muchos mensajes que intercambié con el grupo. Sentimiento de mucha tristeza, pero tenemos que ser más fuertes para seguir adelante y estoy seguro que, con el apoyo de toda la afición, volveremos más fuertes. ¡Soy brasileño con mucho orgullo, con mucho amor!».